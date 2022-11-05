一過白露，廣闊無垠的花生田裡，又處處洋溢著豐收的喜悅。早前周末，應父親的邀約，我攜兒女前往鄉下老家，共享拔花生的樂趣。

這日天藍雲白，風清露涼，我和孩子們興致勃勃。腳下，是一個又一個歡快的腳印；眼前，是一頃又一頃綠油油的花生地；風裡，是一陣又一陣獨特的花生清香。

到父親的花生田，只見父親揹著籮筐、肩扛鋤頭，輕車熟路地帶領著我們。他親自示範，身子半蹲著，一把抓住了花生的莖部和葉子，用力一扯，便把整株花生秧連根拔起，然後輕輕抖掉泥土。那一串串金燦燦的花生，像鈴鐺似的，晃動著一股淡雅的花生香味。父親一邊拔一邊教導我們，我們也不甘示弱，有樣學樣，不慌不忙地拔著花生。

沒過多久，在父親的帶領下，我和孩子們努力拔起來的花生秧，竟堆積成了一座小山包。我回頭一望，不禁心生歡喜，果然辛苦與付出都是值得的。

孩子們精力旺盛，將拔花生當成了一場比賽。他們跟在父親身後，挪著步子，左右手齊使勁，麻溜地把花生秧拔出來。拔了好一會兒，還沒分出勝負，他們索性往地上一坐，將花生從根部摘下來。

剎那間，那沾滿泥巴、飽滿結實的花生果實，便在他們的手裡翻滾著，充滿天真爛漫的拔花生初體驗，真是童趣十足，無形中教育 了孩子們崇尚勞動、熱愛勞動、珍惜糧食。

不禁想起兒時，也是這樣的秋收時節。父親領我到田裡幫忙。那時還小，不懂得怎麼拔花生，常常是用力過猛，一不留神，便把花生秧拔斷了，獨留可憐的花生們待在泥土之中，欲出不得。

父親也沒怪我，反而是拿鋤頭輕輕一翻，將花生們找回來。還拍拍我的頭，笑道：「傻女兒，力道適中就好，拔花生，可不是老牛拔草哩。」我聽著，憨憨一笑，隨即動手拔花生。這回，我小心翼翼，力度也是恰到好處，拔出來的花生既好看，也沒落下。

每一次拔完花生，勤勞的父親都會蹲在水池旁，仔仔細細地清洗裹著泥巴的花生，然後躲進廚房，架鍋燒火，好一陣忙活。隨著縷縷炊煙飄逸而出，父親捧著一大盆剛剛出鍋的鹽水煮花生，欣然站在我們的身前，仍是笑容滿面，熱情招呼著我們品嘗。在熱氣騰騰的煙霧中，我恍然嗅見花生的醉人醇香、瞧見父親老去的容顏。

我愛花生，愛花生的樸實無華，愛花生的默默無聞，更愛和父親一起拔花生；來年秋收，我們再次相約，一起拔花生。