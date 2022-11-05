二○○三年我還住在波特蘭的時候，一天忽然接到外甥女打來的電話，說我表姊早晨遛狗時遭遇車禍 ，正在醫院搶救中，肇事者為無照駕駛。我當時就發懵了，表姊是我的患難之交，比親姊妹還親。

表姊和表姊夫已退休，肇事者無照駕駛不會投保人身傷害險，醫療費必然負擔沉重。當時我剛剛從經濟上緩過勁來，但是馬上又開始負擔起兒子上大學費用，而且剛剛交完年度學費，應急的款項很少；情急之下，我決定去賭場試試運氣。

我向來對博彩不感興趣，覺得那不僅是浪費時間，而且不過是給莊家送錢。世上有多少賭神可以打敗莊家呢？這次真是被逼上梁山了。

下班後我就駕車直奔賭場，一看，那裡有上千台老虎機，怎樣選擇位置呢？聽說主要通道兩側的中獎率高，那要選哪種籌碼呢？五塊錢的每分鐘吸金一百五十塊，消費不起；二十五分錢的頭獎不過八百塊，遠水難解近渴。後來我選擇了一塊錢的，每分鐘要四十塊錢左右。

開始以前，我先默默祈禱，表姊為人善良，現在命懸一線，我不求不該求之物，求神救救她吧！然後換籌碼，就是銀元大小，花紋精緻的鎳幣。我帶的都是二十塊錢的紙幣，就先換了二十枚籌碼，投注老虎機。老虎機以每兩秒鐘吃一塊錢的速度，叮噹一聲，又叮噹一聲……，螢幕上連續顯示出零，連一分錢也沒中。

投到第十九枚，我站起身來想再換些籌碼，忽然鈴聲大作。我正在東張西望，想知道周圍發生了什麼情，遠遠走過來一個工作人員，手裡拿著記錄本，對我笑著說：「恭喜中獎！」我還搞不清狀況，問道：「中獎？中了多少？」他指著令我眼花撩亂的螢幕說，看這行：「你贏了，是五千元。」然後他要求查看駕駛執照、報稅單，留下我的電話號碼，問我是要支票還是要現金？我當然要現金，越快越好。

一會兒他就拿來捆得緊緊的百元大鈔交給我，他又再次恭喜我一次。我想這是要小費呢，趕緊掏出一張二十塊紙幣給他，那原來是準備買籌碼用的。

也沒數錢，我拔腿就跑，出了大門一看手表，從進門到出門總共花了二十五分鐘。我馬不停蹄，直奔郵局，連捆鈔條都沒打開，也沒有問一下兌換人民幣是多少，加急電匯給表姊，兩天後他們就收到了；能夠小小幫助她一把，我稍感欣慰。

我的同事們有不少人周末都去玩通宵，大多是輸多贏少，能贏個幾百塊錢就不錯了，他們都羨慕我從來不去，一去就撞了大運。但是我心裡明白，那是因為表姊的善良，神回應了我，這是奇事之一。

表姊的丈夫是北京 回城知青，這次兩人一起回表姊娘家內蒙烏拉特前旗探親，竟飛來橫禍。巧的是當時車禍現場距離醫院僅幾百米，送院及時搶救，暫時保住了性命，但是顱腦重傷，陷入昏迷。當地的醫院水平有限，不能做修復手術 ，錯過兩天手術黃金時機，凶多吉少；人又在高壓氧艙內，不敢輕易搬回北京，這該如何是好？

表姊的女兒小芳二十歲出頭，年紀輕輕，十分幹練。說來她也算是半個北漂，在父母回京前就在京報找了個工作，當跑外小記者。那天早晨發生了車禍，她上午在北京得到消息，下午就請了一位北京天壇腦外科主治醫生飛到包頭，次日上午就主刀動手術。這中間的甄選大夫，說明、請求、籌款、安排行程、住宿、雙方醫院會診、簽訂合約，多少組織協調工作，如神助一般，一個涉世未深、剛剛參加工作的小姑娘，在二十四小時內搞定，人人嘆為觀止。要是我，當時早就亂了方寸，此為奇事之二。

主刀大夫說，手術很成功，但只是解決了生存問題，今後百分之九十的機率可能會成為植物人；最好的結果是可以活動，但是不能說話了。小芳又開始奔忙起來，求雍和宮師父祈福加持，日夜誦經，許願戒葷。

不可思議的是，兩個月後，表姊從昏迷中甦醒，能起床慢慢行走了，又一個月後竟然可以開口說話。如今她右腿瘸、有時暈眩、說話有時顛三倒四，但是比醫生預想的狀況好多了。小芳從此還願，不沾雞鴨魚肉，連雞蛋都不碰，此為奇事之三。

我問過小芳是否皈依了？她沒有直接回答，但是告訴我，她是大智慧。我不知道這是不是某種果位？我又問她：「妳媽媽那麼善良，為什麼遇到如此厄運？」她說，前世今生積累的業力，只傷著一條腿，性命保住了，基本康復了，這就是她的善緣。我半懂不懂，只是照錄在此。