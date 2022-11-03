離開台灣之前，常聽人說「美國是一個很自由的國家」，來美國之後，第一次上超市買菜，我得先排隊才能付錢。後來陸續發現到，不管在加油站加油、搭地鐵 進站、看電影入場等任何地方，只要有排隊的地方，人們都會很自動地排隊。我那時心裡還嘀咕，為什麼凡事都得排隊才能辦事，抱怨歸抱怨，但也沒多花時間好好思考這個問題。

今年八月，我和家人一起去紐澤西州的海邊度假一周，每天除了吃喝玩樂和在海邊曬太陽之外，還注意到在各處看到不少的告示牌，我漸漸了解到，為什麼美國人會那麼愛排隊。

首先，就拿我們住的度假公寓大樓的游泳 池來說，池邊掛了游泳地區「不能有食物和飲料」、「不能有酒和藥物」、「不能抽菸」、「不能跳水」、「不能有任何玻璃物品」、「不滿十八歲的小孩，不能自己單獨游泳，一定要有大人在旁」等，許多「不能」的告示牌。

游泳池也看不到任何一個救生員在場，但有個告示牌說：「在公寓大樓有管理人員上班時，游泳池才開放。」這些告示牌看起來很繁瑣，但它告訴你，如果你不遵守這些告示和說明而出了任何事情，你得自己負責任。

這期間，我們有機會去附近的遊樂場所玩，園內有不少適合親子的活動，有套圈圈、打水槍瞄準等遊戲，也有雲霄飛車、碰碰車及旋轉木馬。在排隊時，都有告示牌提醒身高或體重的要求、有暈眩或心臟病 等病史的人不能參加、繫好安全帶，或者要求大人在一旁陪伴小孩等。

在那兒，我看到了字體最大、最醒目、最嚴肅和最長的一張告示牌，是由紐澤西州政府發布的法律條文，它很清楚地說，「州政府要求乘坐此遊樂設施的人，必須遵守所有相關的警告和指示。乘坐者要控制好自己，避免有造成自己或他人傷害的魯莽行為。如果不遵守的話，是違反州政府法律。根據紐澤西州犯罪法，犯罪者罰金一千元和入獄六個月。」告示牌非常明確地說明，你是有責任遵守這一條法律的。

美國的確是一個很自由的國家，但從這些告示牌和法律條文中，我很清楚地知道它們的用意。如果在一個國家裡，每人從小就能了解及遵守這些告示和法律，那這個國家就能培養凡事都知道要排隊和能負責任的人民了。