讀小學的時候，有一個春明叔常來我家，他可能三、四十歲，我當時還小，對年齡沒什麼概念。我媽說，他是來自同村同姓的「本家」，跟我們沾親帶故。他是職業軍人，當初隨著部隊撤退到台灣，在台灣沒有親人，周末來我家享受一點家庭的溫暖。

周末無事可做，我和大弟正感到無聊，忽然門鈴響起，春明叔的臉出現在門口，我們高聲歡呼：「春明叔叔來囉！」受到這般熱烈歡迎，他也笑得見牙不見眼。

他雖是軍人，大概擔任文職，因為國學底子深厚，喜歡看三國演義、西遊記之類的章回小說。大弟最喜歡聽孫悟空的故事，於是春明叔搖身一變，成為說書先生，他講得眉飛色舞，出神入化，我們聽得津津有味，百聽不厭。他的口頭禪是「誰不知」，原來是故事的轉折點，新的情節就此展開。

至今仍然記得，孫悟空拔根毛一吹，說聲「變！」就能變出一個化身。他一個跟斗翻到萬里之外，厲害無比。春明叔最喜歡講牛魔王、鐵扇公主、火焰山、紅孩兒，他表情豐富，手勢生動，是個說故事高手。

如果時間來得及，他會說：「大哥大 嫂，我帶他們出去走走。」爸媽說：「早點回來吃晚飯。」我們趕緊穿好衣服鞋子，搭乘公車去鬧區，多半是看場電影 。印象中，我們總是去同一家戲院，因為我爸有他們贈送的的免費招待券。春明叔帶我們出去一個下午，讓我父母耳根清淨，招待他看場電影也合情合理。

當時台灣的電影沒有分級制度，電檢處鐵面無私，限制級的片段一律剪掉，剩下的部分老少咸宜，所以帶小孩看電影並沒有太多顧慮。話雖如此，驚悚劇情還是讓孩子們留下深刻印象。其他電影我都忘了，只記得緊張大師希區考克的「驚魂記」，春明叔說我是從手指縫裡看這部電影，我想，當時聽到懸疑的音樂，感受緊張的氣氛，所以先把眼睛遮住，保護自己再說。

另外一部「東京怪物」，描述一種黏稠的深色液體，總是在雨夜出動，不幸遇見它的人就被溶解，只剩下一堆衣服在地上；它甚至能夠從窗縫爬進屋子，於是正在洗澡的男人也被它溶解。如此荒謬的劇情，我竟然牢記了幾十年，可見當時受到震撼的程度。

那時，放預告片之前，先起立唱國歌。觀眾可以不唱，但必須保持肅立姿勢，直到國歌短片結束為止。

看完電影，我們走在騎樓下面，春明叔必然停下腳步，向擺攤的小販買一張愛國獎券。他說，從來沒中過獎，買獎券的錢都「愛國」了。如今美國人熱中於買彩票，每次開獎之前，博彩公司都會大力衝刺，企圖賣出更多彩票；這時我就想，我讀小學時就見識過這玩意兒了，其實就是買個希望，而且價格低廉，不傷荷包。

後來一家豪華歌廳開張了，由著名女歌星駐唱，然後又有另一家開張，跟第一家打對台。春明叔多了娛樂場所，但沒有帶我們去過，可能聲色場所兒童不宜，也可能由於門票太貴。他說比較起來，還是美黛唱得最好，我那時不知美黛是何許人也；許多年以後，買到一個卡式錄音帶，都是一些她的老歌，歌聲果然醇厚美好，不同凡響。

春明叔對我們姊弟倆真是有求必應，但有一個任務被他擺脫了。小時候看過一場芭蕾 舞表演，演出者都是小女孩，她們穿著彩色紗裙，在聚光燈下旋轉跳躍，配合優美音樂，使我心醉神迷。我要求上舞蹈課，我媽心軟，心想：「讓她試試也無妨。」於是委託春明叔帶我去上課。

幾堂課下來，他向我媽報告：「嫂子不用浪費錢了，她不是這塊料，上課不專心，只顧著跟另一個女孩玩。」於是我的舞蹈夢就此結束。多年以後回想此事，我不專心固然是事實，讓他坐在教室乾等一個小時，再加上等公車、搭公車的時間，對他來說也是個苦差事，所以我就自食惡果，得不到下一個機會了。

多年後，春明叔從軍中退役，成為普通老百姓，他成了家，有了幾個孩子，開了個小店來維持一家人的溫飽。生活的壓力，漸漸磨蝕掉他臉上的笑容和樂觀的個性。

從前他來我家度周末，那是他無憂無慮的歲月，彼時我父母正在面對生活壓力，爸爸公務繁忙，還要應付職場上勾心鬥角的壓力。三個孩子裡，么弟幼時體弱多病，讓我媽傷透腦筋，也得花特別多心思照顧他。

春明叔逗我們開心，帶我們出去玩，父母求之不得，心存感激。沒有親人在台灣的春明叔也享受親情的溫暖，真是皆大歡喜。他為我們的童年帶來歡笑和樂趣，我相信，這段時光在他的記憶中，同樣美好無比。