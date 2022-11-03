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《老物件情懷》我的甜蜜家園

文、圖／侯文俊
前後院都有草坪的獨立屋。
前後院都有草坪的獨立屋。

小時候常在電影裡看到綠意盎然的美國庭院，從那時起，我就對建立一個綠草如茵的家園充滿夢想。後來憑著多年努力，終於如願在一九八六年來美國留學，研究所畢業後順利在維吉尼亞州找到工作；我先在一九八九年買了一間連棟屋，後在一九九八年買下了一棟前後院都有草坪的獨立屋，實現從小一直嚮往的美國夢。

維吉尼亞州緊臨首都華盛頓特區，在政治上有舉足輕重的地位，五角大廈與華盛頓杜勒斯國際機場，以及很多聯邦政府的辦公室都在維吉尼亞州。維州是美利堅合衆國成立初期的十三州之一，並且是八位美國總統的誕生地，其中包括第一任總統喬治．華盛頓，所以維州有「總統之母」之稱。這裡的房產稅、購物稅、物價和房價相對低廉，是適宜居住的好地方。

我的房子由美國著名的建商「Pulte」所蓋，位於費爾法克斯郡的橡崗鎮，Oak Hill有人翻譯為橡樹山鎮，我個人比較偏愛橡崗鎮，所以就採用這個名字。

我家的交通相當便利，離杜勒斯國際機場只有五點四英里，開車約十分鐘，接送台灣親友非常方便。另外，我家離維吉尼亞州最大的二六七號十二線道的高速公路不到二英里，距離亨頓門羅（Herndon-Monroe）地鐵站約一點四英里，走路可到。

橡崗鎮緊臨瑞斯頓市，內有日出山谷大道及日落山丘大道可通瑞斯頓市，另有費爾法克斯郡公園大道（Fairfax County Parkway）貫穿南北。橡崗鎮由於地點適中、交通便利，又屬「東部的矽谷」一部分，深受來自台灣、中國以及印度的高科技新移民所喜愛；像我住的社區裡，大部分都是這幾個國家的移民，美國白人反而成了少數民族。

除了花草樹木之外，我們社區也是各種動物、鳥類與昆蟲的共同家園。在我家的庭院裡，常常可以看到各種鳥類，例如金鶯、紅雀、藍鵲與野雁等；還有各種動物，例如松鼠、兔子、野鹿與狐狸。另外也常看到蝴蝶與蜜蜂，在六、七月的螢火蟲季節裡，還可看到螢火蟲在庭院中飛舞。

金錢雜誌曾在二○一八年公布全美最佳觀光地點，結果答案不是迪士尼樂園，而是維州的亞歷山大老城。另外，消費者財經服務網站「Bankrate.com」公布的報告指出，維州阿靈頓（Arlington）和附近的亞歷山大（Alexandria）包辦全美退休者居住最佳地區的前兩名，維州已成為退休人士最佳居住地點。

我愛維吉尼亞州，愛它高端科技的工作，愛它四通八達的交通，也愛它四季物語的風情；我更愛我的家園，愛萬物和諧的生態。

維吉尼亞州 維州 退休

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