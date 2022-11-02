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我看「危險邊緣」

冬至

年輕時，就愛看台灣的電視益智比賽節目，像是「分秒必爭」、「大家一起來」，初來乍到，看到美國ABC電視台的招牌節目之一「危險邊緣」（Jeopardy），也想嘗試看個究竟。無奈，礙於聽力和常識的不足，對這個涵蓋了歷史、語言、文學、藝術、科技、流行文化、體育、地理、文字遊戲等多方面內容的節目，只有乾瞪眼的份。

無事一身輕後，為了刺激腦力激盪、增長常識，我開始天天收看，發現這個節目不單是益智，還有冒險的成分，自一九六四年開播至今，不斷演化出各種的形式和版本。

比賽分為三輪，第一危險邊緣、第二危險邊緣與終極危險邊緣，每一期節目有三名選手參加，連續奪得冠軍的人，都是懂得利用歷來節目龐大網路存檔資訊和線索，預作準備。在第一輪先把握「每日雙倍」（Daily Double）題目，將獎金翻倍，藉此大幅領先其他對手。

好幾次目睹實力堅強的衛冕者，就因領先幅度不夠大，進入「終極危險邊緣」時，碰到敢豁出去的挑戰者，賭上全數獎金，又正好答對，因而使獎金翻倍，結果逆轉勝，拉下擁有光榮紀錄的衛冕者。

看著看著，一回生，二回熟，慢慢地我也偶爾能答中了，尤其是科學、聖經、中國和地理方面的題目。碰到「賭」很大的衛冕者接受挑戰時，我的心也跟著揪起來，直到答案揭曉，才趨於平靜。從高潮起伏中，竟給平淡的生活平添幾許樂趣。

它的傳奇主持人Alex Trebek去年因胰腺癌去世以後，後繼難尋，因爲在他三十六年的主持生涯中，給觀衆留下了不可磨滅的印象。經過長達七個月的篩選以及觀衆投票，電視台終於宣布由兩個人輪流主持，一個是連勝最多場、總獎金最高的Ken Jennings，另一個則是女明星Mayim Bialik為「兼職」主持。

連續過關斬將，曾榮獲七十四次冠軍，贏得總獎金二百五十二萬元的Jennings在主持人選勝出後，遭人起底，他曾在推特留言：「世上最悲哀的事，莫過於名人淪落到坐輪椅了。」雖然他馬上警覺不宜而刪掉留言，但凡走過必留下痕跡，被眼尖的人留言批評「影射特定族群」；幸好他當即為此道歉，製作單位因此沒判他出局，否則他可要栽在真實人生的「危險邊緣」了。

六四 投票 推特

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