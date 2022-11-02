《老物件情懷》老縫紉機

老縫紉機。

一九四○年代，沒有像現在那麼多的成衣店，小時候要穿新衣新褲，都要等到特殊的日子，小孩子跟著大人去裁縫店，盼了又盼，才終於如願。

後來隔鄰的裁縫店換了新的縫紉機，想把舊的處理掉，媽媽立刻去跟店主商量，用最低的價格買到那台老縫紉機，我們終於可以脫離衣服縫縫補補的日子，也不一定要接收姊姊的衣褲了。

其實媽媽沒有學過裁縫，但是她很聰明，她會把舊衣褲小心拆成一片片，再用其他布料放在下面依樣畫葫蘆，畫出合適的裁衣線條，再用縫紉機縫合，我們就有了不同顏色的衣裳。有時候媽媽會在布料上面裁出皺褶，做一件百褶裙或者流行的喇叭褲，我們穿的衣服總是與眾不同。

鄰居看在眼裡，有時也會拜託媽媽做一些簡單的家常衣服，或者衣服破了請媽媽縫補，媽媽就可賺點錢貼補家用。

縫紉機平時不用的時候，把它收起來就變成了我們寫功課的桌子。在我的記憶中，每次媽媽做衣服時，我都站在旁邊看，看著車針上上下下，布料上面就會出現整整齊齊的線條。有一次好奇，我想去摸摸看，才伸出手就一陣劇痛，我的左手無名指被車針穿過，當時血流如注，幸好只傷到皮肉，從此再也不敢調皮。

現在這台縫紉機已經老到不能動了，我們捨不得丟掉，便放在房間角落裡，有時候我會去摸摸它，回想過去它為我們一家人賣力工作，讓我們得到溫暖。九十歲的媽媽說起當年無師自通，摸索出做衣服的方法，神情充滿自豪。這台老縫紉機是我們的家人，就讓它靜靜地在角落養老吧。