一九三一年四月，母親生下我的時候，一年前她才生下了我的姊姊，兩個孩子只相差一歲。當時我母親身體羸弱，同時帶兩個嬰兒力不從心，就請友人介紹一個奶媽哺育我。但是奶媽年齡較大，乳汁不夠餵不飽我，據說我四個月的時候，皮包骨頭像一隻小猴子，會從小床木條空間裡掉出來。

父母親看在眼裡、急在心裡，正在發愁時，幸虧又有鄉親介紹了一個年輕奶媽，於是我就被移交給新奶媽撫養。人稱前任奶媽為老阿媽，新來者為小阿媽，母親讓我叫她阿媽，從此以後我在阿媽懷裡彷彿轉世新生。

年輕漂亮的小阿媽二十幾歲，瓜子臉、大大眼睛、白白皮膚，豐乳肥臀、乳汁飽滿，據說我的小嘴吮吸時常常被奶水嗆住。那時她就會把我豎起來抱在胸前，用空手掌輕拍我的背部，直到打出一個嗝氣。

沒過多久，我就茁壯成長，頓時變得胖嘟嘟，活潑而人見人愛，旁人說「吃奶像三分」，我真的有點越來越像美麗的阿媽了。阿媽非常愛我，除了視如己出，還時不時用大拇指和食指輕捏我的鼻梁，說這樣會使鼻梁高高地更好看。她是那麼善良、真誠和傾心盡力地愛我，並且獲得了我母親和全家人的信任，相處親如家人。

阿媽世居浙江湖州重兆朱家灣村，家有多畝良田，後來土改時被劃為中農。她是獨生女，父母寵愛有加，雖然有個兄弟，還是捨不得她遠離家門，為此入贅女婿。女婿是個外來的文弱書生，就在丈人家開設私塾，招收農家子弟。

阿媽的兄弟是家中主要勞動力，而她自己從不下田，但是每年到了養蠶季節，從催生蠶種、餵桑葉到蠶寶寶上山吐絲成繭期間的重任，她就成了主角，幾乎要不眠不休地辛苦好幾個月。那一年，她十月懷胎，生下一個女兒，誰知未滿月就不幸夭折。她悲痛不已又有豐富乳汁，所以經人勸說介紹，出來當了乳母。她拿點微薄工資，不求回報，因為不是為了生計。這是民國時期江南農村典型的勤勞、樸實又善良的自耕農家庭。

我兩歲時出痧子，這是那個時代小孩必經的一個鬼門關，必須細心護理，只要痧子發不出來就可能命危；所以每個家庭遇到這件事情，大人就會提心吊膽、通宵達旦地守護。當時還有許多迷信規則，例如在門口貼上「姜太公在此百無禁忌」等紅字條、陌生人不能出入等禁忌，深怕傳染給別的小孩。

我們家裡雜人鎖事較多、住房擁擠，阿媽毅然決然決定把我帶到自己家鄉去護理。父母拗不過她，最後同意了。一到鄉下，果然地方寬敞舒適、空氣新鮮，娘姆（阿媽的母親）、阿松叔叔（阿媽兄弟）和先生爸爸（阿媽的丈夫）都是她的幫手，大家日夜輪流看護著我，不久我就恢復了健康，阿媽的大愛，再次成為我的救命恩人。

一九三七年抗日期間，上海快要全面淪陷，父親召集我們幾個兒女，發給每人兩個鷹龍洋準備逃難，交代如果半路失散則靠它各自為生，我跟著阿媽去了她的家鄉。

太平時期的湖州郊區農村，打開家門就是一片望不到頭的廣袤天地，綠色田野、小橋流水、溪水潺潺、炊煙裊裊、四季如春；來了客人只要呼喚一聲，男孩去河邊一摸，小魚、螃蟹、成堆螺獅就成了餐桌美食 。

家家戶戶有豬圈、羊棚、雞窩，過年過節、誰家有喜事全村來幫忙，殺豬宰羊，大碗米酒。肥豬烤羊燒好了就盛在平時採荷菱、蓮藕的腰形木桶裡，任由鄉親們大口吃喝，因為世代鄰里非親即故。農家日常生活就是白天男耕女織勞累一天，小孩上學；到了晚上老伯小叔、姑嫂姊妹洗淨打扮後，就紛紛聚集廊下談笑風生；婦女紮著鞋底，男子嗑著自家生產的南瓜子、炒蠶豆，「嗶卜、嗶卜」聲響堪比交響樂 。

春耕夏耘秋收大忙，大家就會挑燈夜戰，紅紅火火，喜氣洋洋，這就是一幅幅農家樂的真實景象。

但是一九三七年底至一九三八年初日本侵華，已有零星散兵進村騷擾。阿媽家在廳堂一角用磚瓦白粉砌起一間高達天花板的偽裝斗室，一旦獲悉得到鬼子進村的情報，青壯年男子可以外逃，也可以隱藏在空牆中；姑娘們面塗鍋灰，遠遠躲藏起來免受凌辱；老人小孩則坐在廊下，等待鬼子到來。

鬼子一來開口必定兩件事，一件是用拇指和食指搭成圓圈索要雞蛋 ，如果給了，就輕輕敲碎蛋殼，仰起脖子生吞下肚；二是嘰嘰咕咕嚷著要「花姑娘」，當然「花姑娘」們早已塗黑了臉，逃出村莊。

有一次，我的阿媽出走慢了一步，她牽著我的手匆匆趕路，不料一個鬼子兵已經追到身後，阿媽猝不及防。正在千鈞一髮的時候，她急中生智，只聽得「撲通」一聲，她縱身一躍，已墜落在路旁小河中。

厚厚的棉襖浮力把她上半個身子托起，她神色鎮靜，警惕地準備與鬼子同歸於盡。我心裡只有阿媽，在岸上只管哭嚷著：「阿媽！阿媽！」鬼子兵怕死不敢跳下河去，在岸上比畫著手勢，嘴裡咕嚕，意思是叫人趕快把阿媽撈上來，但是周圍空無一人。鬼子兵心裡惦記著前面還有「花姑娘」，於是就匆匆離去。

阿媽不屈不饒、臨危不慌、當機立斷，說明了她的英勇睿智。阿媽後來生了兩個美麗的女兒，過著子孫滿堂的幸福生活，享壽七十四歲。她的溫情、勤勞善良、勇敢機智的高大形象，永遠活在我的心中。