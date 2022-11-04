三年疫情 ，囚禁已久的心終於按捺不住開始躁動，渴望自由的天空，我毅然決然鎖定了墨西哥 。墨西哥，歷史悠久的馬雅文化和諸多魔幻驚悚的民間傳說，對我有著致命的吸引力。

九月，在美國家人的親情和墨西哥同學友情的助力下，我開啟墨西哥十日之旅。孤單的航程，我感到惶恐又雀躍。

來接機的是邱毅和光臨，「妳來了！」輕輕一問候，盈盈一握手，分別三十年，彈指一揮間，相望，依稀可見往日風釆。

邱毅遞給我手機 說：「給家人報個平安。」光臨接過小提箱：「讓我來吧！」細微處皆是溫暖，我的眼眶居然有些濕了。

七個同班同學聚在墨西哥，時隔三十年的相見，卻優雅得就像昨天剛剛分離，那一刻，我們忘記了再聚已是隔著世紀，所有美好記憶都定格在時間的年輪裡。

十天，我們追尋馬雅文化的遺跡，登上日月塔，學著墨西哥人，十分虔誠地祈禱許願。

十天，我跟隨老同學的生活節奏，體驗著他們在墨國創業的艱難和成功的喜悅。

十天，我們盡情盡興、又唱又跳、又哭又笑，濃濃同學情，點綴城市風景。

十天，遍閱異域風情，盡嘗特色美味，美景美食和美好的心情，交輝相映。

一眨眼已是餞行盛宴，酒足飯飽後，送來七個籤語餅，紙籤的語句如塔羅牌占卜般神祕而精準，讓人心生驚疑。

邱毅，豪邁狂放又細膩善感，他是這次聚會的領軍人物，籤語說超強的感染力和凝聚力，是他與眾不同的人格魅力。

肖娥，是一個熱情大方的快樂女人，沒有陽光，花兒不燦爛，沒有妳，朋友聚會不歡暢。

醒強，一直以為是個悶葫蘆，真是冤假錯案，明明就是當之無愧的搞笑第一人。籤語說他做事很堅持，不久將會成就一番大事業。

玉平，人稱彌勒佛，永遠是笑口常開，我覺得他還大肚能容呢！籤語說他是朋友滿天下。

光臨與慧珍，紙籤真是太應景了，一對神仙眷侶，夫唱婦隨，知足常樂，隨遇而安，溫馨得令人羨慕。

我呢，說是可以心想事成。我的心能有多大？阿彌陀佛，善哉善哉。

十天，真快，明天我就要回美國了，已是深夜，大家依然聚在慧珍家中不願散去。我故作輕鬆表示：「散了吧，我們就此作別，明天不送，我怕離別的場景，不送啊，我會流淚。」嗯，不准說我矯情，怪你們用十天歡聚，讓我跌入時光隧道，重拾少女的青春情懷。

一夜未眠，清晨，他們都早早地來了。送別的車風馳電掣到了機場，一路無語，我逕自進入安檢，揮手作別，不敢回頭。

三十多年後重聚墨西哥，便是不忘初心的最好佐證。同學，請回吧！別讓我後背太灼熱，再見。