我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

聚在墨西哥

子規

三年疫情，囚禁已久的心終於按捺不住開始躁動，渴望自由的天空，我毅然決然鎖定了墨西哥。墨西哥，歷史悠久的馬雅文化和諸多魔幻驚悚的民間傳說，對我有著致命的吸引力。

九月，在美國家人的親情和墨西哥同學友情的助力下，我開啟墨西哥十日之旅。孤單的航程，我感到惶恐又雀躍。

來接機的是邱毅和光臨，「妳來了！」輕輕一問候，盈盈一握手，分別三十年，彈指一揮間，相望，依稀可見往日風釆。

邱毅遞給我手機說：「給家人報個平安。」光臨接過小提箱：「讓我來吧！」細微處皆是溫暖，我的眼眶居然有些濕了。

七個同班同學聚在墨西哥，時隔三十年的相見，卻優雅得就像昨天剛剛分離，那一刻，我們忘記了再聚已是隔著世紀，所有美好記憶都定格在時間的年輪裡。

十天，我們追尋馬雅文化的遺跡，登上日月塔，學著墨西哥人，十分虔誠地祈禱許願。

十天，我跟隨老同學的生活節奏，體驗著他們在墨國創業的艱難和成功的喜悅。

十天，我們盡情盡興、又唱又跳、又哭又笑，濃濃同學情，點綴城市風景。

十天，遍閱異域風情，盡嘗特色美味，美景美食和美好的心情，交輝相映。

一眨眼已是餞行盛宴，酒足飯飽後，送來七個籤語餅，紙籤的語句如塔羅牌占卜般神祕而精準，讓人心生驚疑。

邱毅，豪邁狂放又細膩善感，他是這次聚會的領軍人物，籤語說超強的感染力和凝聚力，是他與眾不同的人格魅力。

肖娥，是一個熱情大方的快樂女人，沒有陽光，花兒不燦爛，沒有妳，朋友聚會不歡暢。

醒強，一直以為是個悶葫蘆，真是冤假錯案，明明就是當之無愧的搞笑第一人。籤語說他做事很堅持，不久將會成就一番大事業。

玉平，人稱彌勒佛，永遠是笑口常開，我覺得他還大肚能容呢！籤語說他是朋友滿天下。

光臨與慧珍，紙籤真是太應景了，一對神仙眷侶，夫唱婦隨，知足常樂，隨遇而安，溫馨得令人羨慕。

我呢，說是可以心想事成。我的心能有多大？阿彌陀佛，善哉善哉。

十天，真快，明天我就要回美國了，已是深夜，大家依然聚在慧珍家中不願散去。我故作輕鬆表示：「散了吧，我們就此作別，明天不送，我怕離別的場景，不送啊，我會流淚。」嗯，不准說我矯情，怪你們用十天歡聚，讓我跌入時光隧道，重拾少女的青春情懷。

一夜未眠，清晨，他們都早早地來了。送別的車風馳電掣到了機場，一路無語，我逕自進入安檢，揮手作別，不敢回頭。

三十多年後重聚墨西哥，便是不忘初心的最好佐證。同學，請回吧！別讓我後背太灼熱，再見。

墨西哥 疫情 手機

上一則

環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

下一則

我的工作夥伴們

延伸閱讀

彩虹高掛 墨西哥全境32州同性婚姻合法

彩虹高掛 墨西哥全境32州同性婚姻合法
印尼峇里島移民簽證 13萬美元財力可居留10年

印尼峇里島移民簽證 13萬美元財力可居留10年
關於萬聖節

關於萬聖節
美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備

美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失