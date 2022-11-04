柏林圍牆在一九八九年，意外被兩德民眾不流血地拆毀了，一年之後兩德居然和平統一，是個令人驚喜的意外。

但在此之前，柏林圍牆就是「鐵幕」的代名詞，它無情分隔了東、西柏林，成為自由對比集權的世界，數百東德人因越牆偷渡而喪生，是令人生畏的暴力建築。

一九七○年代末期，因我的工作關係，我們一家三口從洛杉磯 搬到德國慕尼黑。考慮再三，決定利用某次休假，開車穿越東德，到柏林一遊。當時我們離開全面反共的台灣，還不到十年，對共產世界還有一定程度的懼怕，也因此有一定程度的好奇，所以決定全家開車「闖」一下「鐵幕」。

從慕尼黑開車到柏林，五百多公里，大約三分之二的路程是在西德境內，那時西德無限速的高速公路已鋪設得很普及了，路況很好，兩旁房屋整齊，風景優美。

但是一進入東德，剩下三分之一的路程，景色就完全不同了。透過公路兩側的鐵絲圍欄望出去，建築物多為格式化的灰色高樓，整體環境暗淡無光，樹木不多，風景也不佳，雖然不像台灣常說的鐵幕裡是「水深火熱」，但看起來確是比西方差一些。

我們開車的公路，一路北上可直接進入西柏林，想來是兩德當初的協議；穿過東德領土時，中途不能離開公路進入東德境內，因此不需要東德入境簽證。到達西柏林的次日，我們開車通過有名的「查理檢查站」，正式進入「鐵幕」內的東柏林。

入境東柏林前，東德硬性規定每人必須用西德馬克或美元兌換一定數量的東德馬克，這顯然是國家外匯不足的考量。規定兌換的數目倒不特別大，約每人二、三十美元之譜，當時我們還在嘀咕，這東德馬克如果用不完，豈不是浪費了嗎？後來證實，是我們多慮了。

在東柏林遊蕩觀光 了半天之後，我們來到一處廣場，大概是個頗受歡迎的地方，有許多本地人在閒逛，其中也有些像是東德其他地區來的觀光客，頗為熱鬧。

我們把車子停在不遠處的一個圓形噴水池旁，當時已有許多車輛圍在水池四周停妥，我們找了個空位停了進去，就輕鬆地去廣場閒逛。

過了大約半個多小時，我們回來取車，發覺有一個魁梧的穿制服警察 或是軍人，面無表情的站在車旁等著我們，剎那間，「克格勃、史塔西、蓋世太保」這些名詞立刻衝上我的腦門，我戰戰兢兢地左手牽著太太、右手牽著四歲兒子，朝「未知」走過去。

幸而還好，這個壯漢只是個交通警察，還會說些英語，他遞給我一張罰單，告訴我因為我違規停車，所以要罰款多少馬克。

我鬆了口氣，問他要去何處繳罰款？他說：「現在就付，東德、西德馬克都可以！」

我看看周邊停的一圈車，好像都沒被罰，也沒人管，就想爭辯一下，但看到其他車輛都是東德車牌，只有我是西德車牌，也就瞭解了大概；再看看這面無表情的警察，好像沒有什麼討價還價的餘地，就很識相地把罰款付了。

開車回西柏林的路上，我想起早先還擔心兌換了東德馬克會用不完，確實是多慮了。