《老照片說故事》越南同德中學

同德中學校門。

「快去看啊！她們來了！」上課鈴還沒響，班裡年紀較大的同學突然奪門而出，蜂擁衝下樓梯。我一頭霧水，旁邊的同學興致勃勃地告訴我：「你不知道？今天我們學校開始有女生了，她們從福德轉過來。」這是五十五年前，我還在同德中學讀書時的某一天下午場景。那時候，同德是男校，福德是女校。

當年越南 西貢五個華人 幫會有各自的學校，潮州的義安、福建的福建、廣肇的穗城、客家的崇正，還有海南的三民。越南教育部 為控管華校，逐步將其越化。他們先從校名開始，不准使用和中國有關的名稱，於是義安改為同德、福建改為福德、穗城改為越秀、崇正改為正義，三民則改為文莊。

校長必須由持有越南文憑的人出任，於是華校有了雙校長，除了越裔立安校長外，又多了華人行政校長。課程方面，在國府的斡旋下，華校准予採用中越文雙軌制，越南學校是周一到周五的半日制，華校利用剩下的空檔時間及周六，把中文各科目填上。

一九六七年，教育部又進一步把學校改為男女合班制。我當年年紀小，懵懵懂懂，不太了解同學們為何會為那些女生瘋狂。

我就讀同德中學時，由於成績優異，深得師長們愛惜，特別是校長黃維齊先生。黃校長畢業於北京大學，他曾告訴我求學時的一些趣事。當年他報考北大，放榜時看遍錄取名單，以為自己名落孫山；他看了又看，第三次終於在大柱彎角找到自己的名字，那可是比中彩券還高興。黃校長出身名門，又師承胡適博士，卻從不擺架子。

多年後，有一天，我家門口來了一輛人力三輪車，居然是黃校長，他帶來了我到同德中學教學的時間表。我踏入教師行列，黃校長的提拔扶持，功不可沒。兩年後，潮州幫的另一分校同心中學成立，該校校長黃國樑先生調我去教越南文學。

南越易幟後，華校被新政權接管國有化，華文只剩下每周兩節的外語課，剎時華文科教師過剩。年輕有能力的轉教越語其他科目，年紀大、不諳越語的老師面臨失業；住在同德中學學校宿舍幾十年的幾位資深教師更被逐出，面臨無家可歸的悲慘下場。

我離開南越後，只聽說同德中學早已關閉，改為其他機構。朋友從越南回來，給我看他錄製的同德中學校舍正在被拆掉的視頻。看著視頻中那熟悉的校門後面，那所曾在海外傳播中華文化，我曾在那裡求學、教書，推土機正一鏟一鏟地把久違的故校同德中學送進歷史洪流，我心裡有莫名的感受。