我們家長輩過生日都吃豬腳麵線，母親到市場買滷好的豬腳，配著細細長長的麵線，若有一顆滷蛋，淋上滷汁，那是一碗真實的美味。

豬腳嫩且爽口，一口咬下去，皮肉彈牙，滷汁已附著在豬腳上，久久不曾離去，麵線順口地滑入食道，成為體內的一部分。每逢生日，一場豬腳麵線之旅就此展開，也是一場口感的飛行，透過香噴噴的氣息引動腸胃，剩下的，只待讓人大快朵頤。

我記得第一次吃到豬腳麵線，是爺爺過生日的時候，年邁的他難以吞嚥食物，母親於是用剪刀將麵線與豬腳剪得細碎，接著攪拌，成為爺爺的生日大餐之一。

在電視上看到改運要吃豬腳麵線，例如黑道大哥從監獄 出來或出事時，親友會為他準備豬腳麵線，藉此改運。不管改不改運，那碗豬腳麵線必是香甜的，因為在被禁錮的日子裡，一碗麵或飯有時都能使他痛哭流涕，接著回憶起自己吃豬腳麵線的時期，因為下次再吃到外食，已經不知道是多久之後的事情了。

外面有不少賣豬腳麵線的店家，若出現在菜單，我們家的人就會點。也有幾次到知名的豬腳店排隊，卻苦苦等了半個小時以上；只是排隊等待是有價值的，一買到豬腳麵線後，撲鼻的香氣讓人不禁流口水，獲得慰藉。不少店家售完就休息，可見得除了生日時會吃，一些老饕本就願意光顧，儘管路途遙遠，還是可看到排隊潮，等待品嘗美食 。

一碗豬腳麵線到底哪裡好吃？是豬腳好吃？還是麵線好吃？或者兩者都好吃？而賣豬腳麵線的店是百年名店？是獨一無二？還是不好吃免錢？往往厲害的口號吸引了不少人，讓人當下便決定去享用。

家人慶生，尤其是長輩們，大夥便會興匆匆地到市場採買食材，最重要的是煮一碗香噴噴的豬腳麵線。

我屢屢望著桌上那碗煮好的豬腳麵線，陣陣炊煙與香氣滿溢著祝福，而豬腳與麵線此刻就像一對天作之合的情侶，幸福與圓滿，入口後化為深深的感動。