上海的弄堂，是從弄堂口開始，每家每戶按照單號和雙號左右排列，直到弄堂底結束的一條小巷，上海話的讀音叫「細弄堂」，意指走不通的弄堂；也有些弄堂走到底，還能與相鄰的弄堂之間相通，形成一塊大的居民區，那種弄堂就不叫「細弄堂」了。

我小時候的家就在「細弄堂」走到底的一戶大房子裡，每次出門都要經過弄堂裡家家戶戶的門口，走到弄堂口，才能出行。

弄堂口的左邊，有一大間用竹子搭建的房子，那是我家的柴房，柴房裡面除了放雜物和有一個大灶頭之外，還有兩個裝著自來水龍頭的大水池。在那個沒有洗衣機的年代，大人們用來洗大件的床單、被子和厚衣服。柴房前面到馬路之間有一塊空地，從我有記憶開始就知道那塊空地，是老人曬太陽、大人曬被子、孩子們玩遊戲的地方，也是進出弄堂的人們閒聊之處。

那塊空地上，湯阿婆就經常坐在一張有靠背的竹椅子上剝毛豆或蠶豆，沒事時，雙手就放在拐杖上曬太陽。湯阿婆跟兒子一家人住，就在弄堂口柴房後面的第一家，兒子是參加過抗美援朝的軍人，經歷過戰爭、從戰場回來後，一連生了六個子女，四男二女，平時沉默寡言。

有一次看見湯阿婆身旁放了兩大袋米，高高的米袋快要到我胸口，那年頭要用政府每月按照家庭人數分發的米票才能買到米，那麼重的兩大袋米，讓我印象特別深刻。

有一次我拿著一只盆，盆裡放著手帕和一件襯衫，小小年紀的我，很想學著自己洗衣服。柴房裡的水池很高，湯阿婆問我來柴房做什麼？當我怯生生地說洗衣服時，湯阿婆告訴我怎麼搓衣服，我一直記得湯阿婆那雙老而粗壯的手和拄著拐杖走路的樣子，還有她教我洗衣服的方法。

在弄堂口的那塊空地上，洋媽媽搭起了一張大大的「台子」，就是把兩只高的長凳子平行放置，上面搭放兩根長長的竹竿形成一個長方形的框架，然後再鋪上一張比大床還大的竹子簾，這樣就可以平鋪並縫製老式的包邊被子了。看著洋媽媽一針一線、不緊不慢地繞一圈縫好四邊的包邊被子，好看的緞面在黃昏前的光線下亮晶晶的模樣，顯得格外鮮豔美好。

洋媽媽可能是姓楊，但自從我識字後就覺得她應該就是洋媽媽，她有一張圓圓的臉和一雙洋娃娃似的圓圓大眼睛。儘管她生了五朵金花，最終沒有再堅持生兒子，但是在她臉上看到的都是不緊不慢的篤定，如同她每次縫被子的模樣。

在弄堂口的那塊空地上，有一天早晨氣氛與往常不一樣，人也比往常多。說是前一天深夜，年輕的阿強酒後倒在弄堂口，就再也沒起來。阿強是頂替父親進廠才有工作的，因為那時候有一種子女頂替就業 制度，就是父母退休 或退職後，子女可以進入父母原單位工作。

那時阿強只有二十出頭，追求時髦，穿著白色喇叭褲在弄堂裡走來走去特別顯眼，還交上了女朋友；最特別的是他有一只兩喇叭錄音機，不是放在家裡而是拿在手裡、邊走邊播放著歌曲。那些歌曲的曲調很細、很柔軟、很好聽，跟當時廣播電台裡聽到的歌曲是完全不一樣。

很快的，在居委會下發的一份禁止播放歌曲的目錄裡，大家知道阿強錄音機磁帶裡的歌是鄧麗君唱的，在那時被稱為「靡靡之音」，沒有人敢複製那種磁帶，而年輕的阿強卻在大庭廣眾之下邊放邊聽。

阿強就那樣倒下了、人沒了，沒有人知道是否有其他原因，那天以後很少被談論，他的家人也一直默默地出入在弄堂裡。

在弄堂口的那塊空地上，放學後的孩子們依然在玩，那些弄堂遊戲伴著孩子們春夏秋冬，度過一天又一天。在有風的天氣，我跟著學放風箏，看大孩子們放風箏。那時我還小，不是每一次都能順利地把風箏放去空中，每當碰到電線桿上電線就放不上去，只能眼睜睜地看著自己的風箏落下來。

有一次我壯著膽子跑去馬路對面，換一個角度後，手裡的牽線避開了電線，風箏飛上了高空。我站在馬路對面，看著弄堂口的那塊空地上，陽光下，是孩子和老人的畫面。生病的老洪眼珠突出，呆呆地坐在太陽下，抖動的手伸進一只牛皮紙袋，拿出吃的就往嘴裡送，重複著、不停地吃著。

大人說，老洪在革委會做事時權威又厲害，而重病後只會大著舌頭斷斷續續地說：「人家生病吃不下東西，我生病胃口來得好。」老洪家的門永遠是關著的，是弄堂裡唯一一個孩子們走過都不敢吱聲的地方。

隨著八○年代的城市規畫改造，弄堂沒有了。喜歡畫畫的我，每當看到中國畫的留白，總會聯想到兒時弄堂口的那塊空地，以及那塊空地上，芸芸眾生發生過的事。