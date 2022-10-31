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《老照片說故事》爸爸的教書生涯

文、圖／怡安里
作者爸爸任教於喬治中學的舊照片。
作者爸爸任教於喬治中學的舊照片。

喬治中學畢業典禮的舊照片，這是爸爸留下來的少數相片之一，彌足珍貴。猶記當年喬治中學成立之初，創辦人俞浩然先生親自登門拜訪，邀請爸爸去教國文；起初爸爸不敢貿然答應，因為兵工廠雖然待遇微薄，但是有配給，更有職業保障，私立學校則沒有。幾經考慮，爸爸只答應去兼課，每周去上幾節國文課，收入貼補家用。

爸爸在喬治教書還算愉快，頗受學生歡迎，與同事相處融洽，教了一陣子後決定辭去兵工廠的工作，到喬治中學擔任專職國文老師，直到退休。在公立學校教書需要相關學歷證件，因為在兵荒馬亂之際，所有證件都來不及帶出，想教書只能到私立學校，這也是爸爸一直待在喬治中學的原因之一。

教書一直是爸爸的最愛，當年爸爸在山東老家就是一所師範學校的校長。因為師範學校是公費，學校除了管學習之外，還管吃、管住，所以和學生們親如家人。隨國民政府撤退到台灣時，有好幾個學生跟著爸爸到台灣，後來他們都從軍了，也算是替國家盡了一份心力。他們逢年過節常來探望爸爸，見到爸爸也都恭恭敬敬地尊稱「校長」。

為了備課，爸爸買了一本康熙大字典以及商務印書館出版的辭源，後來又買了一部辭海。每天吃過晚飯後，爸爸就在家裡看書、查資料；幾乎每個字或詞語，他都會搬出康熙字典、辭源及辭海查清楚，還勤寫筆記。

為了一堂課，爸爸會花上兩、三個晚上準備，非常勤奮。喬治中學成立之初，學生不多，一個年級只有一班，所以每堂課都得準備。爸爸沒學過注音符號，所以也分不清四聲，加上他鄉音較重，為了要讓學生聽明白，爸爸常會問我某個字該如何發音，但是他發出來的聲音往往只有第一聲與第四聲。我聽習慣了，知道他說什麼，我想學生聽他的課，可能有一段適應時期。

爸爸教高三國文時還兼任班導師，對待學生很和善，又加上經驗豐富，所以常有學生到家來與爸爸聊天。那時候我只是一個上初中的小毛頭，對老師一向都敬而遠之，看到竟然有學生到家來與爸爸對話，覺得很不可思議。

他們討論的東西很廣，除了課本上的問題，也討論升學就業、社會現象，以及生活上所遇到的困難等；爸爸會先靜靜聽學生敘述，然後再問一些他們不曾想到的問題，慢慢引導他們得到答案。大部分時間，爸爸會允許我在旁邊聽，不過遇到一些比較私人的問題，爸爸會把我支開，讓我出去玩。從那些對話當中，我學到了一些書本上學不到的東西，這是意想不到的收穫。

升學 就業 退休

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