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命運就在冥冥中

王自勉

恐怕沒有什麼比命運更難捉摸了，在凡夫俗子的我看來，命運是不可不信的；每當回首往事，我就感到命運彷彿在冥冥之中決定我的人生方向，四十多年前我報考研究生的經歷就是一例。

中國經過文革的折騰，於一九七七年恢復招收研究生，大學畢業後，我被糟蹋了十年青春歲月，當時年過三十，已是改變人生的最後機會了。得知這個消息，我毫不猶豫決定報考。

我在大學學的是生物化學，在厚厚的研究生招生目錄中，設有生化相關專業的大學和研究所不下百處。要報考哪裡呢？時間緊迫，我無從細想，就報考了中國科學院上海生理研究所。其後我立即認真複習，製作了一千多張學習卡片。

一九七八年五月初，我參加初試，六月底接到生理所來函，通知參加複試。複試包括筆試和口試，之後就等待放榜。接下來的兩個多月我在煎熬中度日，已知條件是我報考的專業，三十二人參加初試，三人參加複試，只錄取一人。後來我才明白，自己的刻苦學習，雖然把錄取概率由三十二分之一提升到三分之一，但最終的結果仍要交由命運決定。

我當時並不知道，我的考研之途潛伏著暗礁，那就是外語考試的語種，使得我這條小舢板幾乎翻船。教育部規定，研究生外語考試可選擇英、俄、法、德、日五個語種之一。考英語無疑最合適，但我只能選擇俄語，因為從中學到大學，外語課學的都是俄語，後來雖然自學了英語，但要應付研究生考試還差得遠。

學俄語很坑人，一九五○年代毛澤東向蘇聯「一邊倒」，使得絕大多數中國學生的外語課只能學俄語。從高中開始，我每周上三節俄語課，外加三小時複習和早讀，每周至少花費六小時。數以千萬計的中國學生，投入到俄語學習的時間共計多少？這筆帳無法算得清。

那時候宣傳蘇聯的科學技術比美國發達，倘若果真如此，倒也罷了，但實際上蘇聯除了航天等少數學科，多數學科都落後於美國。對於百分之九十九的中國學生，學的俄語可曾有過一點點用處？

後來中蘇交惡，中美交好，外語課改學英語，俄語不吃香了，就連我考研究生，都差點被俄語坑了。

事後我得知，那個決定我人生的方程式，是這樣被解開的。九月上旬，上海生理研究所召集導師開會，決定研究生錄取名單。討論到我報考的專業時，導師張老師對我的考試成績表示滿意，有意錄取；此時有人提出，所有參加複試的考生都學英語，唯獨我學俄語，此話的言下之意就是不宜錄取。

對此張老師的意見無疑最重要，她說：「既然教育部規定，可以用五種外語參加考試，那麼就沒有理由因為考俄語而不一視同仁。」但還有人質疑，說恐怕沒有人能指導學俄語的學生搞研究，此話的潛台詞還是不宜錄取。

張老師又說：「我就是學俄語並且留學蘇聯的，怎麼就不能指導了？再說研究生入學後都要學英語，掌握兩門外語不是更好嗎？」由於她的據理力爭，持不同意見者不吭聲了，錄取我為研究生才得以通過。

後來我得知，張老師曾於五○年代留學蘇聯，獲得副博士學位。我報考研究生時，互聯網還遠遠沒有問世，我又身處信息閉塞的小縣城，對張老師的學歷和經歷半點都不知道。

弔詭的是，在眾多大學和研究所裡，與生化專業相關的導師不下百位，究竟是什麼原因，使得一個學俄語的考生，恰巧選擇報考一位留學過蘇聯的導師？這樣的機率，彷彿是冥冥之中注定的。

反之，假如我報考的導師是學英語的，那麼無論我怎樣努力複習，極大可能只能當分母，我的研究生之夢，百分之九十九將成泡影。如果是這樣，我在下半生還能從事科學研究嗎？還能來到美國嗎？

每念及此，我就感到世上有些事往往無從解釋，只能歸因於冥冥之中的命運。經過了許多人生體驗，如今年過古稀的我，更加信服諸葛亮的至理名言：「謀事在人，成事在天。」我想，命運是應該相信的，當然積極的生活態度同樣不可或缺。

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