《老物件情懷》一只舊鐵箱

作者珍藏的舊鐵箱。

這是一只舊鐵箱，不大也不小，長五十七公分、寬四十點五公分，高二十七公分；原來的淡藍已褪了色，面上花白，下面布滿鏽跡。「這樣的一只舊箱子，還不丟掉嗎？」家人多次問過，我沒有多說，只是回答：「還能裝衣物吧！」

一九七七年下半年，當時中國恢復高考 ，我報名應試，成績不理想，但還是被一所高校錄取了。

啟程之前準備行李時，要拿什麼裝衣物卻頗費周折。有一只舊皮箱是母親的陪嫁，年份已長，皮革發硬，多處破裂，關鍵是小了，裝不下多少東西。哥哥說：「新樟木箱你帶去吧！」我直搖頭不肯要，這是新打的，紅漆發亮，是要給哥哥結婚用的，我怎麼能帶走？

碰巧父親回家，讓隊裡的拖拉機帶來幾張舊鐵皮，是廠裡把一些舊鐵桶剪開敲平後再處理給職工的，大家都用來打鐵箱、敲鐵盆。

我一看，可以啊，打個鐵皮箱吧，於是就請來一個「打洋鉛的」（家鄉土話不叫鐵皮，叫「洋鉛皮」），用了一天時間，打了一個扁形鐵皮箱，兩邊鑲嵌了可以抓的把手，前面釘上鎖扣。

鐵皮本已鏽跡斑斑，砂紙打磨後也難看，我就買來兩筒小小的油漆，自己調和一通，把鐵皮箱刷成了淡藍色。箱裡不能刷漆，怕味道難聞，便去供銷社討來幾張較大的牛皮紙，把它糊上。

有了新的鐵皮箱裝衣物，另一個網兜裝上臉盆、熱水瓶等，一擔東西挑去乘車，挑進了學校。

四十多年來，幾次工作調動，又有了新房子，但我還保留著小鐵箱，它是我進高校的見證，是我心底一份難忘的情愫。