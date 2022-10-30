我的父親已仙逝三十七年，享壽八十二歲，往事大多已模糊，但有幾件事卻始終深刻地沉澱在我心中，那就是我和父親之間的愛恨故事。

父親是個小商人之子，祖父在家鄉開了一家小布 莊，父親卻無意繼承家業，讀完中學後就到上海，因緣際會在某國洋行的華人經理手下當助手。他聰明好學，學會了英語、英文打字，並且撥得一手好算盤，從此得到經理的重用。

家裡經濟漸漸好起來後，父親便把母親接到上海定居，陸續有了我們兄弟姊妹六個孩子，後來存活四個。母親是一個文化不高、但是堪稱是賢妻良母的家庭主婦。父親賺錢養家活口，掌握經濟大權，儘管心裡愛家、愛妻、愛四個子女，但他表面嚴肅，不苟言笑，我們對他是既尊重又畏懼。

父親對我們三個女兒和一個獨子的愛，最主要表現在不重男輕女，與當時「女子無才便是德」的陳腔濫調相抗衡。

父親除了自己親自教授孩子學前寫字、識字外，到了學齡年紀，一律供我們上學接受教育，並且支持我們課後去社區圖書館瀏覽群書。

包括後來家裡經濟困難時，當時只能靠報界救助半費、自付半費的學習，父親也要從牙縫裡擠出錢來供子女上學。

我十二歲小學畢業後，因為日寇侵華上海淪陷，父親失業，在我們失學的兩年期間，仍能想方設法讀到古今和近代名家著作，如當時流行的文學名著水滸、三國演義、聊齋等書，還有武俠小說 七俠五義、十三妹；公安 書包公、狄仁傑傳；巴金的家春秋三部曲、新生、滅亡等書；福爾摩斯、亞森羅蘋的翻譯小說、安徒生的童話集也沒少，甚至抗日小冊子等也成了讀物。

青少年的閱讀經驗，讓我在稚嫩的心靈中，很早就播下了愛國愛民、懂愛憎、明是非的種子，也立下做好人、幹大事，甘願為國捐軀的雄心壯志，並且養成了愛讀書、求進步的好習慣。父親的愛奠定了我做人的基石和人生的方向，讓我受用一生。

父親對我特別的愛，還在我五歲時一件事情上展現。當時我得了腎病，俗稱腰子病，全身浮腫，不能吃油膩的東西，連年夜飯都不給吃，得在隔壁偏房裡躲著，而由我的奶媽看顧。

雖然父親每天忙於生計，操心事很多，但他還是不辭辛勞地每次親自帶我去就醫，找當時最好的一名德國大夫，花了許多錢，才使我恢復健康而且斷了病根；是父親給了我第二次生命，所以他是我的救命恩人。

我父親五十多歲退休以後，子女已各自成家，有了自己的兒女，他忽然一改嚴肅專斷的性格，變得非常慈祥和藹，特別對待孫兒女一代，無上親切關懷。在我母親早逝之後，他幫我管家、理財、燒菜，照管我一對兒女宛如一個強勞動力，直至好多年。

父親的付出，幫我度過了在上大學和文革期間，隔三差五地要離家去學工學農；下鄉去參加「三夏」、「三秋」；去工廠「大練鋼鐵」等勞動困境。父親讓我無後顧之憂，如此這般，至今想起這些塵封往事，仍然讓我感激涕零。

現在要談談我對父親的恨事了，父親內心希望他的兒子成龍、女兒成鳳，這當然是好的。可是他急於求成，加給我們的課外作業有語、算、抄寫等過於繁重，使我們整天沒有玩樂的時間，而且如果完成不了他布置的作業，他就要把右手握成拳頭，用中指和食指的中間兩個關節「篤、篤、篤」一邊猛敲我們的頭頂，一邊口裡嚷嚷「請你吃燒栗子喏」，以此懲罰我們。

我的姨媽看不過去，用粗毛線勾了兩頂法國帽子戴在我和姊姊頭上，以減輕疼痛程度。母親看在眼裡、痛在心裡，終於有一天忍無可忍，趁父親不在，把我們的課外讀本一古腦兒丟進了熊熊燃燒的灶堂，兩分鐘不到，課本就灰飛煙滅。

我們正在暗自高興時，不料父親回來，得知此事，氣得像發怒的獅子，把母親從裡屋拖出來，命令她站在客廳中央，當著我們幾個孩子的面，抓起一把長柄板刷，沒頭沒腦地啪啪亂打。媽媽被打得披頭散髮、一聲不吭，表示反抗，她忍痛咬牙，為我們代過受罰。

當時我們都被嚇得瞠目結舌、呆若木雞，父親這種不給面子的做法，令人極度反感，讓我對他既畏懼又懷恨。這幕景象在我的腦海中久久難忘，直到今天回憶仍心存疙瘩。

我十五歲時已長成少女、懂得人需要有自尊心的時候，有一天晚餐時分，不知什麼事情得罪了父親；他很生氣，我也不高興，賭氣地一頭躦進了被窩。

當時我家六口住一間二十六平方米的廂房、睡覺只有兩張床，那天還有我的姨媽帶著她的兒子、媳婦從外地趕來投宿，因為她的媳婦、我的表嫂背上生了一個毒疽，經廣慈醫院採用開刀引流術救治。我父親竟然不顧我的臉面，也不看諸多貴客的僧面佛面，在眾目睽睽之下，把我連人帶被從床上拉下，讓我頭著地腳擱在床上倒掛著後洩憤離去，以顯示他的父威。

這些舉動讓我臉面丟盡，氣得我姨媽怒責他「人來瘋」（俚語：見客人來了就發瘋炫耀自己），更讓我的表嫂氣得認為父親無視她的存在；表嫂也為我不平，從此不來我家，對此當然我是又羞又恨，此恨綿綿，久久難忘。

三十七年後的今天，當我想起這些塵封往事時仍然會心跳臉紅。我們一代的童年、青少年在三綱五常的封建傳統下，過得是何等地委屈彆扭、壓力重重。

細思一下，這裡既有關父母的文化涵養和個性，也有關時代和經濟條件的局限性，我如何評估我和父親的愛恨成分呢？其實父親給了我生命，又救過我的命。

他給我奠定了做人的方向，後期又為我治理家務、帶領孩子，讓我安心工作；他也為社區鄰裡服務做了許多好事，比起帶給我的傷痛遺憾，還是功大於過，功不可沒。我深感自己對父親應當是愛大於恨，唯有知足感恩，才能真正快樂。