二○二○年三月新冠疫情 開始蔓延，我所服務的中文學校決定使用網路教學，以往每年期待的結業式也簡單化。對我而言，就是不用傷腦筋去想表演節目，當然這會影響到教學成果的展現，但為了防疫 ，不得不做出改變。

大學畢業後的第一份正式工作，是在書局當編輯，工作繁忙，午休時間到對面書局看小說，是我的紓壓方式。後來書局因為資金不足，遣散整個團隊，隔年要召我回去工作時，我已經移民美國，那是我在台北的第一份工作，也是最後一份工作。

一九九三年為了兒女的中文教育 ，讓兒子和大女兒在學齡前就上中文學校。一九九八年小女兒上小幼班，我也加入教中文行列，抱著初生之犢不畏虎的精神開始教一年級，兩年後才教高中班，高中班的學生年齡從十四歲到十八歲，程度不同，要求也不同。

二○一八年十二月中旬，參加了小女兒碩士畢業典禮，完成了養兒育女的任務。相較於哥哥姊姊，小女兒流利的中文，常常令人刮目相看，可是她卻是土生土長的美國人。自從她上大學後，讓我特別不習慣，小女兒是我在中文學校教學十多年的小跟班，她讓我收穫滿滿，特別是高中四年在我的班上學習，提供新點子、教我如何與學生互動、掌握學生的喜好，進而引發學習動機，是我教學上的好幫手。

身為職業婦女，即使忙上加忙，蠟燭兩頭燒，也會積極地參加每年在地的教師研習，還曾兩次請假回台北參加教師培訓，希望能夠精進自己的教學。

看著每年教出的畢業生，如果能夠在他們身上看到成果，就足以欣慰。前年小女兒告訴我，她要加強中文讀寫能力，至少在她的身上，我得到滿滿的回饋。

二○○六年當我被公司資遣時，開啓另一職業生涯，在網路教中文，那是全新體驗，課前的準備，作業與試卷的批改，今昔相比，天差地別。後來能夠獲得公立學校工作，皆得利於教中文學校，目前也擔任家教，教中文成為樂趣。去年以一篇從事中文老師心路歷程的文章，獲得一筆獎學金及獎狀，算是給自己教中文學校二十三年的結業禮。