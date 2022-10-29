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正能量

劉家宜

為了節約用水，我每天都拿著水桶把洗菜、洗東西的用水拿去澆花。日前碰到一個行人和我打招呼，誇讚我的花種得很漂亮，於是我們變成聊得很投機的朋友。

我知道她是很虔誠的佛教徒，雖然我是基督徒，但是愛心都相同。今天接到她的手機簡訊，說發覺我是一個非常有「正能量」的人，我想主要是因為她看到我的花園被土撥鼠破壞得慘不忍睹，可是我在無計可施之下，還是努力耕耘花園。

想到這些鼠輩必定是餓狠了，就當作我在餵養牠吧。我想她必定認為我的觀念符合佛家的不殺生理念，其實我還沒有那麼仁慈善心，只是我無能為力，只好妥協。就像我在台灣和美國的家中都遭過小偷洗劫，四十年前台灣的一個同事，看我還在與人談笑風生，他打趣說：「看樣子妳好像沒遭竊過，怎麼一點不難過啊？」我回答說：「難過又如何？我只要報過警就好了，少了這些錢我也窮不了，小偷偷了我的錢，他也富不了。」

曾在美國被兩個黑人利用我摔跤受傷、扶我起來的機會，偷竊我腰包裡的錢；我整天都在病房中忙碌工作，忘了膝蓋的傷痛，到晚上洗澡時水流經過傷口剌痛，使我為文寫到：「傷口的痛不如心痛，我痛心這些年輕人為何沒有同情心？利用別人受傷，卻趁人之危竊取利益，可是我覺得很安慰，因為他們偷走的只是我的錢，可是他們偷不走我賺錢的技能。」當時朋友取笑我很有阿Q精神，我想正因為我有這種樂觀心態，所以一直活得快樂自在。

日前坐公車回家時，鄰座的一個白人女子向我抱怨說天氣太熱；我對她說，我覺得舊金山已經擁有世界最好的氣候了。此非誇大其詞，不見高山不顯平地，只因我大半生在台灣的炎熱氣候度過，尤其夏天除非待在冷氣房裡，否則汗流浹背。

而我在舊金山一年到頭都是秋涼的氣候，沒有一家需要安裝冷氣，因為整個海灣都是地中海型氣候，如果覺得熱，只要把窗戶打開，海風吹進屋內就是天然的冷氣機。想到一句話說：「女人常會抱怨自己的鞋子老是少一雙，可是當妳看到沒有腳的人，他們根本沒有機會穿鞋子的時候，妳就該慶幸妳有健全的雙腳可穿鞋子。」人要失去過，才能知道擁有的可貴。

舊金山 手機 黑人

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