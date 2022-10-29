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《老照片說故事》房車的今昔有感

文、圖／傳晏
街道兩旁，大小房車綿延不絕。
街道兩旁，大小房車綿延不絕。

最近在YouTube上看到一則視頻，拍攝者訪問一對來自四川的老夫妻，他們坐在廂形車後用餐，後車門打開平放可摺疊的飯桌及椅子。後車廂裡有冰箱儲存麥片、雞蛋、牛奶及必備的食物；車頂有太陽版可供冰箱充電，車身中段備有一米七長、一米二寬的床墊，足夠兩人容身。

退休夫婦的年紀，先生七十五歲、妻子六十六歲，十二年來，他們盡情遨遊全中國的名山大川，由於對年長者優惠，不但風景名勝區門票免費，加油也免費，一個月路上花費不超過兩千人民幣。談到旅遊在精神方面的收穫，老先生說：「一路上不但風景優美、空氣新鮮、水質好、接觸的人都好，自己的身體也比以往待在家中更健康。」老太太則表示：「兩個兒子都非常支持他們這種怡情養性的生活方式，趁著還能動，鼓勵他們多多親近大自然調劑身心。」

五十年前初來美國，就曾在各個國家公園看到大小房車歇息其中，當時就很讚賞車主們遊山玩水的雅興。退休後搬到老人社區，那時社區規定，夫婦中只要有一人年紀超過五十，即可入住我們的退休社區。在社區偶遇一名中文說得十分流利、年約四十歲出頭的白人女士，她在北京學過中文，很開心能有機會繼續說中國話。

我們兩家住得相距不遠，有一天，她很興奮告訴我，丈夫買了一輛新型的美式房車RV，希望有一天請外子和我當他們的貴賓，到城市附近繞一圈。我很感謝她的美意，也期待這個特殊的經驗，但是她找到一份工作後，生活變得十分忙碌，我們也常出門，大家逐漸失去聯絡。

三年前的暑假，女兒一家四口租了房車，到黃石公園去玩，一方面體驗房車漫遊的經驗；另一方面久居城市的孩子們，可以親近大自然，觀察野生動物例如熊、鹿的生活。大家都覺得此行非常有趣，終生難忘。          

同住社區的朱老先生夫婦，過去也擁有大型房車，他們曾與三家好友，各駕房車一起出遊，歷時月餘，非常盡興。

最近暫住舊金山女兒家，在舊金山州大附近的幾個街道兩旁，大小房車像接龍似的綿延不絕，令人怵目驚心，因為印象中房車應該在青山綠水中悠閒的穿梭才是，現在怎麼淪落到壅塞在街巷邊。

起初，我以為是加州房價高，年輕人購屋不易，租屋也不便宜，先住房車好存錢買屋。後來聽說不僅如此，受疫情影響，不少公司關閉或裁員，許多人經濟出現問題，乾脆賣屋還貸款，買房車替代房子。

附近住宅區的居民們，雖然對他們寄以同情之心，但對變窄的街道行車不易，仍難免怨聲不斷。過去房車若停在市區，每兩天要變換位置，如今各地房車充斥，不再受此規定約束；他們沒有犯罪，政府對此亦只能睜一隻眼閉一隻眼漠視。

房車從一個休閒車轉變到固定住房的形象，是我始料未及之事。希望美國經濟早日復甦，人人都能安居樂業，也讓房車還原它本來娛樂人們的本質。

退休 舊金山 加州

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