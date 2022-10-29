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給月亮過生日

鄧書雲

想起中秋節的往事，在中秋吃月餅是我進城後的事。進城前有十多年時光，我一直生活在偏僻的鄉村，那時中秋節我們買不起月餅；但有件非常快樂的事，就是跟著母親給月亮過生日，這是母親發明的獨有節日。

母親認定八月十五就是月亮的生日，並且年年虔誠地帶著兒女們為月亮祝壽，我們買不起生日蛋糕，母親就帶著我們做桐子粑。那時候村裡還沒通電，磨粉機、打漿機都還沒有，一切只能手工操作。八月十五清晨，母親一起床就把晚上準備好的糯米用泉水泡著，然後把我叫醒，讓我去村西頭的山坡上，爬上高大的桐子樹去摘桐子葉。

摘回來後，母親要親手挑選，有蟲眼的不要，葉邊有豁口的不要，葉面上有黃斑的也不要。母親常常在兩片葉子之間比來比去，生怕有什麼瑕疵怠慢了月亮。

吃過中飯，我們趕緊去放牛或扯豬草，讓豬牛吃飽之後，我們就用石碓把糯米沖成粉。母親把糯米放進碓臼裡，我們幾個姊妹還沒有人能單獨踏動，只能輪流來踏；碓杵一起一落，碓榫吱呀作響，像我們心中奏響了歡樂的旋律。

礁杵是雜木疙瘩做的，木質厚重，踏起來腿肚發脹，膝蓋發軟；但我們踏得賣勁，也很開心，常分兩組比賽，看哪個組踏得高、踏得久。起爭執時就請母親當裁判，母親總是微笑看著，誇獎我們「都踏得賣力」。

夜色漸濃，母親用籮篩把糯米粉細細篩過，白花花的糯米粉落入團箕，就可以兌水和勻，揉捏成形了。我們學著母親的樣子，抓一把放在手心，兩個手掌輪番拍打，讓它變成芒果的形狀；再細心地用洗盡晾乾了的桐子葉包好，一時間，一家人好像在廚房裡噼噼啪啪跳起了歡快的拍手舞，節日氣氛變得濃烈起來。

當木甑裡每一個隔層都放得滿滿當當，就要上鍋燒火了，我們又各自忙著劈柴、搬柴、生火。當火在灶堂裡舞動得呼呼作響時，母親就說：「你們聽，我們家的火又笑起來了，今晚肯定又有客人來。」弟弟調皮地回應母親說：「這個我們早就知道的。」

屋子裡桐子葉的香氣冒出來了，糯米粑的香氣也飄出來，我們把禾場打掃得乾乾淨淨，把八仙桌抬出來，平平整整地擺弄好，母親拿出準備好的菜餚、糖果、米酒。圓圓的月亮從東邊的山埡裡升起來了，熱氣騰騰的桐子粑往桌上一擺，母親就讓我們在八仙桌的後邊站成一排，面向月亮，恭恭敬敬地沐浴著月亮的清輝。

母親焚香鞠躬，給月亮斟酒上菜，月亮用餐完畢，母親把酒灑在鋪滿銀色月光的大地上，淡淡的酒香瀰漫開來，逗得我們直嚥口水。在我們給月亮行完鞠躬禮後，母親撤下香燭，收好酒杯，這時禾場裡已經站滿了村裡的娃娃，他們都知道我們家每年都要給月亮過生日的。母親笑瞇瞇地給每個孩子兩個桐子粑，孩子們拿著桐子粑，蹦蹦跳跳地散開了，村子裡灑滿歡笑聲和香氣。

孩子們散去之後，母親就給我們分派任務：「老大，你把這幾個桐子粑送去給八爺爺；老二，你送去給九阿婆；老三，你送去給品山阿公。」我們五個兄弟姊妹踏著月色和婆娑的樹影，在村子裡來回穿梭，村子裡的長輩和孤寡老人都會收到媽媽給月亮過生日的桐子粑。

我送給九阿婆的時候，九阿婆把我送出門外，站在用手可以捧起的清亮月色裡，拉著我的手說：「你有一個能幹的媽媽，把本來是一家人的節日過成了全村人的節日，替我好好謝謝你媽媽啊！」

我點頭謝謝九阿婆，為自己有一個能得到鄉親們誇獎的媽媽而高興。

有時望著窗外迷人的月色，想起我們兄弟姊妹相處得如此融洽又彼此關愛，癡心地迷戀月色，美美地享受勞動，慷慨地與人分享。我覺得我從來沒有上過學的母親，是一個浪漫而了不起的教育家。

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