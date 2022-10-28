記得剛來紐約初搭地鐵，拿著地圖研究，不消多久，就琢磨出來。地圖上車站定點周圍的英文字母或阿拉伯數字，代表可以轉換的班車，延著牆邊行駛的是慢車，另一邊是快車。有的小地鐵站 只有一個月台，僅容車子單向行駛，比如只往上城或只往下城，務必事先看清楚。

三十五年前，甫來美國一年的我，聽說教育局 急需中英雙語老師，教導自中國湧入、來美依親的新移民 學生。

我坐地鐵去教育局申請應試，又去面試我的高中拿推薦信，再回教育局打手印。一天跑好幾個地方，反覆進出地鐵站，所費不貲。

五月初我終於拿到臨時教師執照，可以擔任代課老師，只是適逢學期快要結束，原來要聘我的學校要我等到九月。

眼看還有一個多月的時間才放暑假，每天清晨，我整裝待發後，致電代課中心，告知我的執照任教科目和檔案號碼，工作人員會告訴我一個皇后區的學校，問我願否前往？

我當然一口答應，得知坐什麼車？在哪一站下的地鐵資訊後，我立刻從家裡搭公車轉地鐵，再換通往學校的地鐵報到。

第五天奉派到長島市初中，沒想到那天代課完畢，滿頭白髮的女校長問我能否教中文？我表示可以，她立刻叫秘書打封推薦信，叫我到隔壁教育局學區辦公室，幫我從按日計酬的每天代課，改成假日也有薪水的全職代課教師。

就這樣，開始了我的地鐵通勤族生涯，每天下班從學校附近的N車，轉到有東方特快車之稱的七號車，到有「小台北」之稱的法拉盛，買些蔥油餅、水煎包、燒雞等家鄉味，以饗家人。

有時因為鐵軌正在維修、水管破裂淹水，車子被迫改道，或者車子故障，到某站停駛，列車長廣播叫乘客下車，改乘其他車子。如果發現不懂英文的中國人一臉茫然，我會趕緊驅前告知，教他們怎麼換車，對這些不諳英文的新移民，我總十分佩服他們的勇氣。

每次陪遠東來訪的紐約客乘地鐵，他們看到地鐵的髒亂破舊，無不瞠目結舌。就像我一九九八年與中美教師訪問團到中國參訪，返美一下飛機，老美就不禁感嘆，跟經濟起飛的中國比起來，紐約好像第三世界。

最近友人從肯亞旅遊歸來，也感嘆那兒的高樓大廈比紐約新多了。

話說紐約地鐵一九○四年就開始通車，是世界最早的地鐵，老人家怎能跟年輕人相比呢？

在我二十五年的地鐵通勤生涯中，雖然因為故障、誤點害我多次上班遲到，更曾因為拋錨害我曾經得和全車旅客，沿著鐵軌走到月台，但我仍心存感激。

紐約能有這個貫穿全市的大動脈，讓我不僅完成二十五年的異國教書生涯，還能靠它南來北往，東征西討，全市走透透。