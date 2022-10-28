《老物件情懷》心繫君子蘭

君子蘭。

鄰家女孩買回一包田園土和一包泥炭土，說是要種君子蘭。我說買錯了，種君子蘭不能用這兩種土，田園土的乾濕性不好，乾旱時會使土壤變硬，潮濕時會使土壤不透氣；而泥炭土用久了會使土壤板結。她振振有辭地說：「書上說，種蘭花最好用田園土和泥炭土。」我心裡暗笑，忙跟她解釋，君子蘭屬於石蒜科，不屬於蘭科，我建議她去買腐葉土和河沙。她聽從了，還買了君子蘭專用殺蟲劑，我讓她將七份腐葉土、兩份河沙和一份松針摻和起來，作為君子蘭的盆土，那一份松針是我送她的。

她似乎很有眼光，買的那株君子蘭很高檔，正面看像一把展開的折扇，側面看像在同一直線上。細數一下，有十五片深綠色的葉，厚實光滑，從根部的莖上疊出，排列整齊，像一柄柄劍；而遠看又像孔雀羽毛。

沒過幾天，我又去欣賞鄰家女孩的君子蘭。花已從葉子的縫隙間挺立而出，先是四、五個綠色的小花苞，漸漸開出又大又豔的紅花，散發出微微香氣。女孩對我說：「在我的眼裡，它越來越像蘭花了。」

看著眼前的君子蘭，許多年前日本 友人小野的那盆君子蘭在我腦海閃現出來，那幾片直立似劍的葉，象徵著威武剛毅。小野將君子蘭看成了武士，他用毛筆寫下「君子蘭」三個字，要我念給他聽。幾年後，小野決定回日本，他忍痛割愛，雙手將君子蘭捧給我，我喜不自勝，不敢辜負小野的心意。日子久了，我將這盆君子蘭看成了朋友，獨自喝啤酒時，不忘讓它也啜飲幾口。

不料到了一九八四年，擺在案頭的君子蘭不翼而飛，我不知如何向小野交代。隔了幾天，兒時玩伴小寶匯來五千元，原來他拐走了君子蘭。那年，君子蘭成了長春的市花，經民間炒作，價格一路走高，不少人一夜暴富。小野那盆名貴的君子蘭成了小寶的第一筆生意，賺了一萬元。從此，小寶將君子蘭看成搖錢樹，傾其所有買進賣出。隔年，政府終於出面干涉，眾多投機分子一夜夢碎，小寶囤積的君子蘭一夜間貶值近百倍，他承受不起打擊，神經錯亂，進了醫院。

我正在記憶的長河裡沉浮，鄰家女孩硬生生拉我上岸，她問我：「我的君子蘭能活多長？」我夢囈般地說：「只要根壯葉旺花多，妳的頭髮變白，它還在陪伴妳。」 她開心地笑了。我接著說：「妳待它好，它會回報妳。它能吸收二氧化碳，釋放出氧氣，還會吸收灰塵、粉塵和有害氣體。尤其是疫情 還沒有解除的日子裡，君子蘭會使妳家的空氣潔淨。」涼風習習，我輕聲提出一個請求：「妳能送我一個葉片，讓我拿回家裡扦插嗎？」鄰家女孩笑著點頭，她這一點頭，圓了我一個多年的夢。