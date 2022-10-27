國民政府遷台之初，台北許多店家為搭品牌知名度的便車，競相採用當年上海老商家的店名，諸如老正興菜館、造寸西服、正章乾洗、紅玫瑰理髮㕔等老招牌，都相繼在台北街頭出現。與我當年生活上有些關連的，是紅玫瑰理髮㕔。

一九六○年代中期，我正在讀大學，年少輕狂，目中無人，自認是個時髦又有深度的憤青。當年在台北，我們這些憤青大學生，除了看「文星」、讀「李敖」、在「大學新聞」上打打筆戰外，對自己的外表也講究。

卡其褲要燙得挺直平整，但長度不能超過腳踝，這樣才能露出白襪；皮鞋底要釘兩個釘子，走路才會喀喀作響；當然，男生的頭髮也不能輕忽。

當年座落在台北西門町的「紅玫瑰理髮㕔」，不知何故，也不知從何時開始，成為我們打理頭髮的重鎮。這間理髮㕔小有名氣，其中有一名叫「小李」的師傅，人很和氣，大家都說他剪平頭，剪得特別平；剪西裝頭，分邊分得特別好；吹大包頭，吹得又大又圓，雖然那時候梳個大包頭是會被嘲笑的。因此，對我們這群窮大學生，別的花費能省則省，但每月讓小李理髮保持儀容，是不能節省的開銷。

我大學時代都會定期去紅玫瑰報到，直到大四。有一天在紅玫瑰時，當小李幫我快剪完頭髮時，鄰座一名陌生的客人不知何故，與他的理髮師起了爭執；起先只是口頭交鋒，後來越吵越嚴重，理髮師一時失控，對他臉上就是一拳，客人當場頭破血流。

鬧到如此，已不可收拾，只得請來管區警察 ，當警察查問事發經過時，眾理髮師異口同聲說：「是這個客人先動手打人。」客人急得跳腳，但單口難辯，警察看來也不太想管，便申斥了雙方一頓，準備離去。

這時年少氣盛的我，忽然「憤」不顧身，也沒多想，立刻站起來向警察說：「我看得很清楚，客人沒有動手，是理髮師打傷了客人。如果需要證人，我可去警局作證。」結果是豬羊變色，警察帶走了兩個當事人，到派出所處理去了。

這時我除了看到那名客人，臨走時感激的眼神之外，還看到大概有十幾道驚奇、憤怒、厭惡的眼光，洶湧地向我投射過來。我心裡著急地想：「我在幹什麼啊？我平常也沒這麼勇敢，現在該怎麼辦？」幸好理髮師小李出手幫忙，把我拖回理髮椅，草草剪完頭髮，送我出門。此後，我自然再也沒有去過紅玫瑰了。

現在回想起來，當了四年憤青，大概只有那次是理直氣壯，「憤」而有理。

在國外讀書、工作三十年後，二○○○年我搬回台北，有一天隨意走進信義路上一家叫「滬江」的理髮㕔，由當值的老陳替我理髮。老陳顯然閱人無數，一下子就看出我是剛回台灣的老留學生 。

接著就聊起台北以前的種種，我問他知不知道以前有家「紅玫瑰」？他說知道，接著我問他可認識理髮師「小李」，同時形容了一下小李的特徵。結果他笑著告訴我：「小李是我的師傅啊」、「小李在三通之後，已回廣西老家娶妻生子去了。」

人生真是充滿驚奇，我一邊為小李高興，一邊看著老陳，忽然覺得，我與老陳已經是擁有一個共同記憶的老朋友了。