難忘的一九六○（上）

一九六○年春天，我被下放農村「勞動鍛鍊」一年，那一年，許多令人心酸、痛徹心腑的往事，刻骨銘心，終生難忘。

當時一起下放的都是貴州省財貿口的幹部，以省委工作隊的名義，下放到貴州省惠水縣羊場公社。到公社的那天，大家受到熱情接待，吃了一頓豐盛的午餐，第二天，隊員分組下到農村。我和另外四人編為一組，分配到羊場公社的藕寨生產大隊。

領導說勞動鍛鍊是改造思想、培養幹部的重要措施。那時，我是以愉快的心情接受勞動鍛鍊，希望通過勞動改造自己的思想，提高自己的覺悟。

到了生產大隊，我們這些下放鍛鍊人員的生活待遇陡然巨變，口糧月定量從在機關工作時的二十五斤減到十五斤，原先少許的幾兩定量油，到了農村連一兩也沒有了。

吃著這樣的口糧，還要天天勞動，突然的變化，讓我的身體難堪重負。記得芒種季節，和農民一起下田插秧，長時間彎腰，腰疼得直不起來。稻田裡很多螞蟥，時不時附著在腿上吸血，我按照農民兄弟傳授的方法驅趕，用巴掌使勁地拍，邊插秧邊拍螞蟥，一直堅持到收工。到了秋收，和農民一起下田打穀，又是一種緊張繁重的勞動。正是大熱天，驕陽似火，汗流浹背，一天下來，渾身痠痛，精疲力盡。

每月糧食定量只有十五斤又沒有油，還要參加繁重的勞動，整天饑腸轆轆餓肚子，難以忍受，實在是一種痛苦的考驗。從一九五九年到一九六二年所謂「三年自然災害」中，饑荒狀況尤以一九六○年為甚。

我們工作組是一個小集體，自己單獨開伙，但是，我們還得和農民一起度饑荒。定量低，吃不飽，就只能向大自然索取食物。當地山坡上有種植物叫「狼雞葉」（即蕨菜），生長十分茂盛，春夏之交，蕨菜芽破土而出，一周左右就能長半尺高，挺拔茁壯，是農民平日裡普遍喜歡吃的野菜。

到了秋冬，為度饑荒，工作組就帶領群眾挖蕨根，把蕨根曬乾磨成粉，做蕨巴餅。

正常情況下，春夏秋的平地山坡上還有一些野菜，如薺菜、灰灰菜、馬齒莧、折耳根等；但饑荒歲月，這些人們普遍喜歡吃的野菜隨生隨摘，幾乎沒有了，剩下比較多的是一種叫「鵝兒腸」的野菜。

鵝兒腸從來都是農家拿來餵豬的，「豬能吃，人未必不能吃」， 於是工作組就採摘了大量的「鵝兒腸」和大米一起煮粥。一天兩頓飯，半斤米加大量鵝兒腸，熬一大鍋「萬綠叢中點點白」的稀粥，大家可以敞開肚皮喝，喝得酣暢淋漓。「野蔬充膳甘長藿」，這平時不吃的野菜變成了「人間美味」。

工作組長老劉是一名上了年紀的老幹部，他是山東人，聽說在山東革命老區當過區委書記，還聽說他當過乞丐。此時此刻，老劉把喝稀粥的本事發揮得淋漓盡致，他不怕燙，喝粥的訣竅是「溜邊」，即嘴巴順著碗沿轉圈喝，他兩碗下肚，我們一碗還沒喝完。可惜又可悲的是，勞動鍛鍊結束回機關不到一年，這個老同志 就罹患食道癌走了。據醫生說，這與長期吃過燙的食物有關，老劉因此而死，真是悲哀。

我有寫日記的習慣，下放勞動期間，我在每天的日記中提醒自己：「勞動、饑餓，是一場嚴峻而痛苦的考驗。」下放勞動鍛鍊，真真切切地飽嘗了「勞其筋骨，餓其體膚」的滋味。

民以食為天，歷史上的陳勝、吳廣造反，就是因為饑餓。我親眼看到農民挑著稻穀送公糧時，不停抓穀子往嘴裡塞，像嗑瓜子一樣將皮吐出來，咀嚼米粒往肚子裡吞。我也有類似情況，在路上看見蠶豆，摘下來連皮一起嚼了吃。這些親身體驗，讓我相信打小就聽過的一句話：「餓了吃糠甜似蜜。」

有一天，領隊的省稅務局趙副局長（來公社掛職當副書記）叫我一起到公社巡視，出發前，我們去區衛生院看病得到了半斤紅糖。我們一路從早到晚走了七、八個小時，累了就坐在路邊石頭上，找根草棒挑糖吃，還沒回到住處，半斤糖就吃個精光。

➤➤➤難忘的一九六○（下）