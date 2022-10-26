在我過去四十多年記憶中，除了女王外，還有兩位名人離世時，同樣能真正引發無數人悼念，對他們的貢獻終生難忘。

第一位是二○二一年離世的「雜交水稻」育種專家袁隆平 院士，他不單是中國工程院院士，也是美國科學院外籍院士。由於他目睹在一九五九年湖南三年大饑荒的慘狀，自西南農學院畢業後，立志終生為改良水稻而努力。

當時袁隆平獲得國家科委的大力支持，他的水稻研究在一九七○至二○○年代屢有突破，贏得聯合國 多個世界糧食增產獎項，使他名滿天下。

袁隆平一生最大的成就，是發明「雜交水稻」。一九六○年，他在農校試驗田中，意外發現一株特殊「性狀」的水稻，從其中的雌雄性質和花粉間的交配，發現了改良品種和產量的祕密。於是終其一生，他不斷地研究，為中國以至世界解決糧食問題而努力，開拓雜交水稻和有關的新領域，成功地多養活世界數十億人口；而他卻不計較個人名利，事事親力親為，甚至下田領導團隊不斷地研究，至死不休。

當袁隆平過世時，雖然非常低調，但他畢生無私的偉大貢獻，引發無數人不分國籍，自發性地用不同形式悼念。

另一位是一九八九年離世的喜劇演員露西兒．鮑爾 （Lucille Ball），她雖然有名氣，但並不是什麼重要的人物，終生是一名喜劇演員，卻能使很多人在她過世時，自發地悼念她。露西兒．鮑爾畢生努力演出，帶給人們無限歡樂，尤其在那年代有無數在戰後飽受身體和精神折磨的人，正需要慰藉，由於她的出色表演，讓他們忘記過去，回復歡笑和快樂。

她主演的長壽電視名劇「我愛露西」（I Love Lucy）更膾炙人口，在劇中她常扮演社會上大多數的小人物，為生活不畏艱難，努力向上爬；並且常自作聰明、自以為是，結果是自討苦吃，又要設法解嘲脫困。但她不氣餒，因而製造出一連串的笑料，讓人看得既同情又樂不可支。

在露西兒．鮑爾死後幾個月，人們仍持續悼念，著名電視台不斷重播她主持過的所有喜劇節目，例如「我愛露西」、「露西秀」（The Lucy Show）和「露西戴西喜劇時間」（The Lucy-Desi Comedy Hour），廣受觀眾歡迎，重播歷久不衰。她那惹人喜愛的容顏，和帶有一點傻兮兮的表情，將永植人心。