二○一八年，是我來到紐約的第七年，當時已六十四歲，想到綠卡 很快就要到期更換，不如考取公民一勞永逸。

話說一月報名，卻到近九月才從電腦看到訊息，估計考試日期應在十一月之後。當時在法拉盛 超市工作，負責料酒醬醋，動不動都幾十磅一箱，頗為吃力，所以十月乾脆請假讀書。

我在廣州出生，但小學讀到五年級時文革開始，學校停課。兩年後「復課鬧革命」直升中二，時年不滿十五歲，眼見學校上課都是不知所謂，一會兒吃憶苦餐，一會兒又找個老工人來講課，哪有什麼東西可學？加上家庭經濟情況也不好，把心一橫，乾脆報名下鄉，所以讀書不成，學英文更是無緣。

而在美國考公民起碼要懂一點英文，為求順利成功，就到了法拉盛一間頗負盛名的學校報讀。學校代報名及上課每人收費四百元，考試當天要律師陪同每人收費三百元。

至於學校師資卻是幾個年輕男女，我猜肯定不是大學畢業生，英文程度在我們面前當然可隨意發揮，但真正程度則不知如何。

男師之中有一個胖子，上課經常故弄玄虛，考試一般不會出現的問題，他卻可加油添醋、煞有其事。他教的很多英文單詞讓人更難掌握，比如說當天考官會跟你閒話家常，你不會答就立即印象失分，合格機會大減。或會問你吃什麼早餐？天氣怎樣？又或乘坐什麼交通工具前來？你的衣服顏色？有什麼個人喜好？更甚者竟說，即使全部題目過關，但如果最後考官問你其他什麼問題，不會回答就立即判定不合格等，如此一來令人更加緊張。不過，事實根本並非如此。

老師每天將考試案例對我們解說，倒還可領略解悶，而真要學習英文，我們在這種情況下可就事倍功半了。因大家都是有工作之人，生活壓力加上年紀不輕，熟讀試題及答寫兩項已屬不易，再找些無必要的詞彙給我們記，只是畫蛇添足罷了。

學校教員會輪流陪同學員前往考試，或長島 考場，或唐人街聯邦大樓；因陪考有紅包可收，或者可說是利益均分吧。教員都說長島易過關，唐人街難考取，其實只要溫習努力、臨場鎮定些，在哪裡考試都一樣。

還有所謂規矩，若你成功通過，要奉上紅包給陪考律師及教員，聽同學講，基本還會買些食物回來請老師各學員品嘗，無非是些好彩頭的東西而已。

一般法拉盛學員都安排唐人街考試居多，在一起讀書的人都是成年人，旅遊逾期居留或政治庇護者而領取到綠卡者多，真正合法入境的人也有，反正有綠卡五年就符合報考條件。報考以後，我每天早晚各抽兩小時在電腦下載的軟件學習，本來電腦是我休息時追劇所用，但為考試只能將愛好暫時戒掉。自己底子差更要努力，所謂「笨鳥先飛」，須有自知之明。

在學校月餘至考試期間，自己都做到白天上課、晚上堅持溫習，一百試題基本十拿九穩，答寫題目也算胸有成竹。怕的是臨場考官閒聊幾句，而自己不懂應對，事後才知這根本是無事自擾。

考試當天由胖子教員負責，各人自行前往，記得總共有六人；其中一人因為太太剛考成功，知道內情所以不請律師，其餘各人都為求心安，寧願花多點錢也不在乎。

考試時間安排在下午二時，當我和另一同學在考場將文件表格交給胖子教員時，知道前面四人考試結束，只有一人名落孫山，心中壓力更大。

我們的考場在另一樓層，胖子教員幫我將表格遞入後對我說，「這層樓考官較嚴格，你們運氣沒有早上他們好，要有心理準備」，經他如此一講，精神更添幾分緊張。不過想到自己人生的失敗經歷，也不在乎多此一次，內心稍覺釋然，縱然這次考不過，月餘後還有一次機會。

叫名入內時，考官先行，陪考律師與我隨後。考官與律師相熟邊走邊聊，而我只能故作鎮靜在後跟進，只祈求不要對我問話。

考場只是一間十平方左右房間，考官是一名黑人小姐，面孔頗為寬容，她坐在辦公桌後，伸手指指桌前椅子。我鞠躬連稱多謝，心情忐忑、正襟危坐於考官指示的椅子，律師卻走到兩米開外坐下。

考官打開電腦核實資料，只簡單問及姓名、年齡、地址，然後跟律師閒聊兩句，接著進入考試程序。整個過程也算順利，律師當時只是擺設，除了有一題聽寫「哪裡是華盛頓特區」，一時不慎寫成「這裡是華盛頓特區」外，一切對答如流，過程二十分鐘左右，想必是拜平日刻苦之功。

考試完畢後，律師帶我到外面通知胖子教員結果，另外，我必須到另一部門領取合格證書及宣誓通知。

當三時半後，忽見一名黑人女性手拿文件出來呼喚我的名字，快步上前卻見她讀出一串英文，其中只聽明地址一詞。我心中一沉，也不敢作答，唯有立即將證件及資料呈上，她看後點了點頭才將手中文件交付予我，知道是大功告成，當時心中才如釋重負。

回到家裡通過手機翻譯，才知剛才文件是宣誓地點及日期，不禁為自己不懂英文而啞然失笑。