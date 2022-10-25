大躍進中的小學生（下）

這一年，小鎮大街的牆壁，由被劃為右派的老師負責，畫滿了宣揚「三面紅旗」的壁畫，最流行的口號是「人民公社是天梯，共產主義是天堂」。我們上天堂的路，開端也相當奢侈，比如，學生停課，天天下稻田捉三化螟蟲，是按件計酬的。

學生把田裡螟蟲產下卵的劍葉摘下，帶到學校交給老師，每十片一分錢，一天能賺幾毛錢。還獎勵捉老鼠，老鼠尾巴放在盒子裡，回校上交，也有現金拿。可惜，才發了幾天，財大氣粗的氣派就收回去了，理由是上面沒撥款下來。

社會亂了套，大躍進更急更猛，為了讓「鋼鐵元帥升帳」，公社大辦小高爐群，五、六年級學生也進山運礦石。採礦場位於離小學五、六公里的山谷，煉鐵工地在小鎮外的操場，運輸工具須自備。我相當幸運，不像多數同學一樣用肩挑；他們帶上扁擔和竹篸，我則推一輛土名「雞公車」的小獨輪車。

這方面，祖父似有先見之明，去年，一個木匠進到我家的文具店，一邊抽水煙筒一邊和祖父聊天，說造一輛「雞公車」只要一元。祖父從家裡搜出兩根杉木，那是建鋪子時剩下的，拿來做車把；做車輪的厚木，是做貨架時餘下的邊角料，木匠花半天就完工。雞公車豎在門角，祖母看到就嘮叨「一點用也沒有」，如今卻派上了用場。

和同班同學到了礦山附近，借住在村莊的人家，頭一次在家以外的地方過夜，十分興奮。這家人養著好幾隻葵鼠，籠子就在我們所睡的稻草鋪旁邊，幾個同學逗葵鼠玩，沒有闔過眼。

那年頭時興苦戰，不幹通宵就不算革命，我們也一樣，到半夜被老師拖出來，去工地挑礦石。工地上汽燈處處，一片熙熙攘攘，幹活了幾個小時，要轉移到別處，我走到半路，感到頭頂沉甸甸的，一摸全是霧水，想起剛才把笠帽放在山坡下，忘記拿走，急忙回頭。

路上，被別人扔下的大塊礦石拐倒，順勢躺下，卻爬不起來，呼呼大睡，直到天亮，才被路過的農民拍醒，這時，全身已披上霧水。事隔一個甲子，依然記得睜開眼睛的那一刻，周圍人聲嘈雜，來來往往的盡是赤腳。一個女子差點踏中我，她大叫：「咦，還能動！」他們是去挖礦的工地換班的，我揉揉眼，站起來，愣了好久，往燈光最密集處走去。

第二天晚間，全班開始往煉鐵工地運礦石，我在車鬥上放幾塊礦石，推著輪子不大圓的雞公車，沿公路走。推車和挑擔的速度不同，挑擔的很快在前頭消失，我一個人在路上，看不到車，也看不到幾個人。本來可以把礦石扔掉的，哪裡都是「大兵團作戰」，誰理會小屁孩所運的幾塊品質極差的石頭？可是我在乎「完成任務」。

高冷的星空被兩邊行道樹的黑影夾著，吱扭吱扭的輪聲呼應著唧唧蟲鳴，沒有恐懼，不知道饑寒。世界和我的聯繫，只在手握的車把，以及過肩的承重帶勒出來的銳痛。不知走了多久，終於到達煉鐵工地，把礦石倒在石堆裡，逃命似地離開。

周遭，小高爐群冒出濃煙，火舌駭人，一組組婦女一邊推拉奇大無比的風箱，一邊齊聲吆喝。到處是煙氣。回到小鎮裡的家門前，已過十一時，我用沙啞的嗓子叫喊，使勁拍門，祖母下樓，打開門，迎我進去。

她旋亮煤油燈，仔細看我的臉，失聲叫起來。我的嘴巴好幾處開裂，滲出血來，加上幾天沒洗臉，汙垢把她嚇著了。祖母連忙去廚房煮去火粥。我洗過澡，吃了粥，睡在木板床上。從陽台吹進來的風，溫柔地拂著蚊帳，想不到家這麼溫暖。

➤➤➤大躍進中的小學生（上）