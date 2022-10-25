《老物件情懷》一幅珍貴的油畫

作者妻子蘇萍所繪製史丹佛大學全貌。

這是一幅36X48英寸的聚丙烯油畫，也許外人會覺得整幅畫面的景致和色彩還算美，但是會想「珍貴」在哪裡？珍貴的油畫多是粗獷又逼真。去過史丹福大學 （Stanford University）的人，一眼就能認出那是美麗的史丹福大學校園，同時也會問：「怎麼與我所見的實景不太一樣？」這些正是這幅油畫珍貴的原因。

因為孩子在史丹福大學工作，十六年前我和妻子來到帕羅奧圖市（Palo Alto），後來住進老年公寓。

公寓門前的學院路直通史丹福大學校園，步行十分鐘就能到達學院大門口。多少次，我們揹著相機沿著這條小路去校園散步，仔細欣賞每一棟古老而風格獨特的建築，與那些偶遇的資深教授和年輕學子們擦肩而過。

曾不只一次觀看過學院舉辦的球賽、藝術展和文藝演出，二○一九年我還參加了在史丹福大學Bing音樂廳舉辦的「鐵漢金釘」音樂會演出。妻子蘇萍也曾因疾病，半夜被送進學院的急救中心搶救，我們的後半生與這所世界名校結下不解之緣。

今年七月，我有幸看到朋友錄製的一段視頻，那是用無人機低空航拍在史丹福大學校園裡的走秀表演，我從中發現並截下一幅最美的畫面。從校園大門直至校園後面的丘陵，雄偉壯觀的景色竟然全部清晰可辨。

之前，從未見過這樣的史丹福大學全貌，因為，無論從天上的民航飛機，還是學院路上的汽車 ，哪怕學院路上幾層的樓房頂上，都無法得到如此筆直又深遠的視角。這獨特的視角就是這幅油畫珍貴的主要原因，妻子激動地拿起畫筆，一筆一筆把這最美的畫面留在畫布上。

三個多月的努力終於看到成果，作為業餘畫家的妻子已經心滿意足，只為畫的是我們曾經的故事和美好的心情。