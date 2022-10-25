無論人們的意向如何，所帶來的文化、語言及思想，都具有原始國之烙印。每年有大批的各國移民帶著自己的語言、財富、文化與夢想湧入美國，醫院便不得不變為國際醫院，職工來自不同國家，病人也來自世界各地，同樣操著第二語言與文化。

周末陽光明媚，溫暖的光線透過封閉玻璃大窗，灑在病房灰色地板上，窗外是蔥綠的森林，一簇簇白色房子鑲嵌在遠方，高速行駛的車輛就是那一抹移動的風景。

醫生、護士、物理治療師、營養師，不停地循環走動於樓道病房之間。自從疫情 發生以來，醫院嚴格控制家屬進出，一天只允許一次一人探望，醫院便減少了許多細菌感染的渠道。無論是誰，臉上的口罩 已成為在公共場合中，與身體不可分割的一部分。

住在六號病房的九十歲病人涅夫，一直躺在床上沉睡，不吃不喝，尿袋死氣沉沉地掛在床邊。因醫生判定為臨終關懷，一天我們只查一次生命指數 ，每小時去觀察一次，三小時翻一次身。這種病人屬於相對容易照顧的病人類別之一。

中午，樓道突然傳來吵雜的外語吶喊聲，有人說是從涅夫病房裡傳出來的，像是俄語。我急促走向那，只見一名留串臉鬍、滿頭銀髮的微胖男人，正趴在病人耳邊用俄語吶喊，語氣鏗鏘有力，捲舌音深情並茂。見我進門，他用英文自我介紹說自己是病人兒子唐尼，想試圖勸說父親能站起來走幾步。

聽唐尼絮叨著，我驚愕了一下想解釋些什麼，心想，都躺了一周從未下床的病人，能成功下床走路嗎？做夢吧！

他指著自家帶來的早餐飯盒，說自己已經餵過父親吃完了一盒早餐，我更是被驚嚇了，還以為他在胡說；可病人此刻正完全清醒地瞪著雙眼望著我，那雙眼裡充滿了陌生、恐懼和焦慮。

半小時過後，我們應家屬要求請來了物理治療師，同時放好椅子。涅夫不懂英文，他兒子又趴在父親耳邊吶喊了一連串，同時用力拉著涅夫的左臂往床邊努力地拉扯，也不顧物理治療師的耐心指導與幫助，物理治療師只好客氣地滿臉堆笑解釋：「一步步來，要輕拉輕挪。」

我見一臉恐慌狀的涅夫無奈地、眼巴巴望著自己的兒子，一副求救的表情。頭腦裡突然閃過自己父親的面容，心想大概老人在無助時，就會呈現出這種表情吧。

當大家還努力試圖幫助涅夫站起來時，他兒子突然拱起自己的左膝蓋朝病人的腰部「碰」地頂了一下，並大聲用俄語對父親大喊著，全然不顧這是在醫院裡。病人受驚般呻吟一聲，雙眼露出恐慌的眼神，向前踉蹌一下，及時被物理治療師拉住。在場的所有人都驚呆了，兒子嘴裡又嘟囔著：「他可以起來的，就是太懶。」不知為什麼，我的腦海裡再一次想到自己的父親。

看著病人的表情，我敢肯定所有人都想責備這個兒子，但都忍了忍沒說話。我氣憤之間蹦出幾個字：「難道你小時候，你父親是這麼對你的嗎？」串臉鬍兒子無所謂地看我一眼，連拖帶拉地把病人拖到椅子上說：「我小時候是被他打大的，他經常就是這麼對我的。你們看，他如果不偷懶就會做到意想不到的事。這不，他站起來了。」

話音未落，唐尼又說：「他必須站起來，必須自己吃飯走路，必須學會自理，要不然我一個人怎麼照顧得了他。」房間裡頃刻間鴉雀無聲。

涅夫恐慌地望著現場所有人，聽不懂自己兒子用英文對大家解釋什麼；串臉鬍手舞足蹈大呼小叫著，人們都禮貌地聽他說話，沒有人願意指責他。因為他畢竟是病人兒子，他讓病人站了起來，使得原本昏睡的人醒來了，不再躺床上等死。最後，醫生把六號病房原來的臨終關懷計畫，更改為正常計畫。

又過一天，涅夫帶著微笑被兒子接回家了。記得他們臨走時，唐尼得意地對我們說：「我說他能走就能走，是我救了他，要不是他太懶，早就回家了。」大家苦笑著送他們到電梯口，言語上送一些祝福給涅夫。

在美國，父母在孩子成長過程中常常依從天性，任其自由發展；到父母老了，面對年老體弱的父母，兒女們也會依從父母的意願，常常任其自然，從不強迫老人做他們不願意的事情。但每天在醫院裡，偶爾總會上演意料不到的事。