《老照片說故事》奶奶的祝福

作者奶奶久病臥床，無法參加婚宴。作者禮成後特返老宅，孫媳婦向奶奶稟報婚宴經過，並得老人家祝福。

高二升高三，由台灣的宜蘭羅東遷居台北，是我生命中的轉折點，因錯過時機，面臨輟學危機。有幸託媽媽老同學、復興小學校長方志平阿姨指點，成功考入建中補校「重讀」高二。

建補夜間上課，居然有十名優秀的北一女補校女同學併班，一起聽課。教學的都是建中的好老師，就此大開眼界，步入全然不同的學習里程。

我深夜念書，白天補眠，與在公家機關上班的老爸幾不見面。只有奶奶知道我熬夜念書，因為屋後加建了我住的小房間，跟奶奶窗對窗，深夜凌晨看我燈光仍亮，她總對著窗戶提醒我：「該睡了。」

家族中我們稱呼「小孃孃」的舅爺女兒，一直是爸媽為我們設定永難達標的標準，她是台大化學系高材生，對我輩很有指標及攀比的作用。所以當我考上中興大學園藝系時，老爸只勉強少了點擔心兒子可能「考不上大學」的焦慮，但仍有一陣子未能釋懷。

等我念了一學期決定休學重考時，老爸認為我騎驢找馬，終是勉強同意讓我一搏。也謝謝爸媽的信心，雖依然未能達到他們所設定的標準，只考入了中原理工學院建築系，爸媽不得已降低標準，「雖不滿意但可接受」。而這個錄取結果，卻是我心中的理想及興趣，更是一生受用的經歷。

那是當時唯一五年制的建築系，相對地離台北家近，平時住校，周末可返家打牙祭，暑假實習方便，還可賺零用金。其實我暗自慶幸，也很懷念那段青澀小宅男的歲月，可能跟其他一般年輕人一樣，靠著一些黑膠唱片、西洋老歌陪伴度過。

其實奶奶懂我，高中轉學及兩次大專聯考，甚至出國深造，她從未對我失去信心；她更常在老爸面前為我辯護，承擔「只會袒護孫子」的責難，至今都覺得對老人家很過意不去，打心裡感恩，謝謝她的信心及寵愛。好在沒辜負老人家的期許，往後來美國在柏克萊加大 完成碩士學程，再返台完婚。

我結婚時，奶奶久病臥床，無法參加婚宴，禮成後特返老宅，孫媳婦向奶奶獻花及心型婚戒托枕，稟報婚宴經過，並得到老人家的祝福。至今我們的姻緣走過了半世紀，感覺上仍置身在奶奶的祝福裡。