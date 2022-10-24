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父親的板車

唐漢才

老家下屋最靠邊的角落裡，堆放著一架老板車，它歷經滄桑歲月，是父親辛勞一生的見證，每每看到板車，彷彿看見父親在世的情景。

父親是個面朝黃土背朝天的農民，他一生都在與田園打交道，在所有的農具中，板車是他最佳的搭檔。

父親不會騎自行車，每次幹農活，不是步行，就是拉板車。

每當田園需要施肥，父親就會拉著板車往鎮上買肥料，每次一拉就是幾百斤。回家後，再根據需求，拉到田園中去。若趕到田園收穫的季節，板車上便裝滿稻穀、番薯、淮山等農作。

記得有一年秋收，父親用板車拉幾百斤的稻穀，途經一段細泥沙鋪就的小路，稻穀沉重，壓得車輪陷入泥沙之中，露出一道道深深的輪溝。父親弓著身子，腳步蹣跚，吃力地在前面拉，我則在後面用力推，緩緩向前行進。

前頭，有一段蜿蜒崎嶇的道路，板車稍稍發出咯吱咯吱的聲響，似秋夜裡蟋蟀的鳴叫，一陣接一陣。

這時，父親使出渾身力道，瘦小的身影，被昏黃的霞光拉得很長，像極了移動的皮影，傾斜晃蕩著。眼見父親使勁，我也扎著馬步，全力以赴，在我們父子的共同努力下，板車慢慢地上了坡，見此，我和父親相視一笑。

每當秋收過後，父親總要用板車拉著番薯、淮山到鎮上去賣。有一回，我跟父親在途中遇雨，只好在路邊的房簷下避雨，可惜天公不作美，雨下個不停，為了能把東西賣出去，我們只好冒雨前進。

到了鎮上，雨漸漸小了，父親拉著板車，我跟在後頭走，父親一面走，一面吆喝著：「買番薯，買番薯了。」老舊的板車行駛在崎嶇不平的街道，發出咯噠咯噠的響聲，伴隨著父親鏗鏘有力的吆喝聲，清晰地響在我的耳畔。

一九九六年，我到外省讀書，當時家境貧寒，父親為了我的學業能夠順利完成，更是奔波於希望的田野，那架板車總是不離身。每次寒暑假回家，總是聽到村裡人議論父親，說父親早出晚歸、披星戴月地幹農活，身體都不顧。

後來，由於勞累過度，至親至愛的父親離開了我，我心如刀絞，父親啊父親，為了家庭、為了我的學費，連命都豁出去了。如今，每每看到那架板車，就會想起父親，想起他因為拉車略彎曲了的身影。

板車，陪伴父親度過風風雨雨的人生歲月，也承載令我揮之不去的遺憾和溫暖。

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