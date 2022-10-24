一九五八年，我正好十歲，在家鄉小鎮附近的中心小學上五年級。兩年後的一九六○年秋天，我考進中學，體檢表上身高一四四公分、體重三十三公斤，由此可推測，十歲時的個頭充其量約現在的八歲孩童。

在此之前的一九五七年，已夠驚心動魄，教我畫畫的黃老師當了右派。這一年春天，黃老師上過肇慶美專，是唯一科班出身的美術教員，他看了我貼在店裡的水彩畫關雲長以後，對祖父說要收我為徒弟。祖父當然贊同，從鋪子擺賣的貨物中，選出最好的水彩顏料、畫板、畫筆送給我，這種大方是少有的。我平時只有患感冒，被祖母按在籐床上刮出滿身黑紅的痧斑時，祖父才會從貨架上拿出一盒最小、最便宜的撲克牌，放在我盡是淚水的小手上。

黃老師把我領到鎮外的山坡上，坐下來寫生。第一次作業是畫天空，先用清水把屬「天」的上半部塗一次，再塗淺藍；接下來是絕活，擠出一抹奶白顏料，然後拿起畫板，顛倒幾次，讓白色流動，靈動的雲彩出來了。黃老師還約了下次寫生的時間，可是他進縣城參加「洗腦」運動，再也沒回來。

是畫畫惹的禍，他在「幫助黨整風」時畫了許多漫畫，到了算總帳時，他頭一個被當成極右。有一天，一群長相斯文、不少戴眼鏡的人，被繩子綁成一串，在鎮裡的大街上走上一輛卡車；聽說他們是送往勞改場服刑的老師，其中有黃老師，他步履沉重，幾個月前雄姿英發，此刻耷拉腦袋。

也在這一年，公私合營運動來了，我家的文具店，從貨架、櫃台到所有貨物都歸公。鎮上舉辦慶祝「資本主義工商業完成社會主義改造」的大遊行 ，我家從騎樓上方窗子伸出的大鞭炮，掛在竹竿上。鑼鼓聲越來越近，祖父卻沒有心情去點燃，指揮遊行的父親發現得早，跑回家，把我拉到騎樓上的窗戶前，扔來一盒火柴，說：「快點！」我好不容易才把引子點著。

父親靠在窗邊發呆，自言自語：「完了，完了！」我注意到，他胸前掛著紅布條，上面寫著「主席團成員」。

接下來的一九五八年，家鄉第一個人民公社成立，冠名「紅旗」。我像地裡的瓜，被強烈的日照一下子催熟，這一年所發生的事件中，於一生影響甚大、我卻沒有察知的一樁，是獲得大量讀書的特權。

公社一成立，就為了填補文化上的空白，唯一的書店 開張，店址就是我家鋪子，從前是生意極好的文具店，公私合營以後清空了。讀過兩年私塾的祖母，從供銷社屬下的雜貨店調出，成為書店唯一的雇員，集所有職務於一身。

好在書店事務簡單，祖母坐鎮店裡，賣了書，用簿子記下哪一本，多少錢，碼洋標在封底，連標價也不費腦筋。我每天放學後，祖母退到鋪子後方的廚房，張羅兩頓飯，我成了實際的店員，碰巧單車站的工人從縣城把新書運到，我還負責開包、登記、上架。

放了學，我便坐在櫃台後的高凳上，貪婪地讀書，先是所有小人書，再來是「三國演義」、「三毛流浪記」，然後從書架上拿下大部頭，連「孽海花」、「二十年目睹之怪現狀」也啃了。反正店內永遠冷清，進來的只有中學生，公社剛剛辦了中學，沒來得及建校舍，暫時附設在我就讀的小學裡面。

這些新生怯生生地站在書架前，都沒錢買，小心翼翼地翻，生怕沾汙頁面，遭我冷眼。本來，進書店的人應是小學教員們，直到去年，全公社的教師都是我家文具店的常客，連教員工會所有的全套樂器，輪流提供給各校老師，我家是中轉點，每兩周兩校老師來這裡交接。但他們被去年猝然襲來的反右運動整得臉色發青，氣還沒緩過來，哪裡顧得上讀書？

但好景不長，和「一屋子書」的環境相反，學校頻頻停課，不再是讀書的地方。全民吃食堂，學生的飯堂設在校內一座古祠堂內，菜色極簡陋，頓頓是一碟錦醬、一碟青菜。開辦的頭一個月白飯管飽，頓頓猛塞，飽嗝連連，急欲排洩；來不及排隊上學校的廁所，跑去後山的竹林裡，照例拉出一條蛔蟲，那是被太多的米飯「逼」出來的。兩、三個月過去，存糧差不多吃光了，挨家挨戶搜糧食，是「瞬息豪華」的續篇。

五年級的班主任叫林正，男性，四十出頭，身材微胖，因行為偶有出格處，被人起了綽號「南風正」（鄉間土語，意為「怪異」）。林老師愛動作畫一，學生在食堂的長凳上落座，即使飯菜已端上，也不能開動，害得大家的口水從口角流到地下。

林正挺著偉岸的肚皮，桌間巡查幾次，把企圖偷吃的、兩手沒端正擱在桌面的、交頭接耳的人，都慢騰騰地教訓過。然後拿起哨子吹一下，說：「開動！」只消三十秒，莘莘學子的「開動」結束，飯菜已被搶光、下肚，連同桌面上灑落的幾粒白米飯。

➤➤➤大躍進中的小學生（上）