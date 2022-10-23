《老照片說故事》麥當勞小丑

作者兒子兩歲時，與麥當勞小丑的合照。

南谷交響樂 團是本地的業餘交響樂團，每年都演出兩場音樂會。那年他們特別加演了一次專為小學生表演的音樂會。

這場音樂會由麥當勞 贊助，主辦單位邀請活招牌，也就是小丑羅納德‧麥當勞來當司儀，以吸引大小朋友來聽古典樂 。

我很高興地帶九歲的女兒和兩歲的兒子去參加。主要是希望開拓女兒對古典音樂的興趣和喜愛，小兒子雖然只有兩歲多，但乖巧聽話、專注力強，跟著姊姊的活動到處去，無論什麼場合，都從未帶給我一絲絲的頭痛，是一個最佳小跟班。

這是兒子參與的第一場正式音樂會，我有點擔心時間會不會太長，便做了心理準備及安排，選擇靠近出口的座位，隨時可離場不打擾別人。同時讓女兒跟她的同學們一起坐，若弟弟不耐煩要帶他離場，我們也不打擾她，完場後會在外面等她。

因為朋友是參與主辦的負責人，我們被邀請去開演前的小聚會，享用麥當勞餐點。我們進入房間吃吃喝喝，不久後，麥當勞叔叔走進來，女兒正在專心喝飲料，沒看到他偷偷地走到身後，彎腰靠近抱她一下，把她嚇一跳，有人拍下這一幕。

兒子這時坐在地上乖乖地靜觀，麥當勞叔叔轉頭看到兒子，說：「哇！好乖好可愛的小寶貝，看！我們穿著同樣漂亮顏色的衣服，快來合照一下，好嗎？」接著便走到他後面蹲下，由公關的攝影師留下這張照片。這兩張照片還在小城報紙的新聞報導上刊登過，可惜當時的剪報遺失了，幸好還有照片留下回憶。