我們在西雅圖 這個社區的房子，大多是一九五○年代建立的木質獨立屋，二十幾年前我住在這裡之後，每戶都有一個寫著自家門牌號碼的私人信箱，安放固定在一側的路邊。

信箱一般是一尺見長的長方形金屬盒子，前面有個可以從下往上關閉的蓋子，如果有要寄的信，把信放在信箱裡，關閉蓋子。為了提示郵遞員有信要送出，只要將信箱左側前上方的一把小紅旗豎起；郵遞員送信時，會先把你送的信取走，再把你收到的信放到信箱裡。

因為治安好，那時製作的信箱都不設鎖，要買有鎖的信箱都很難買到。在中國，我寄信要到郵電局，或者是外面的公共郵筒；在美國寄信就在自己家門口，而且不怕小偷偷信，安全又方便。

我們鄰居四戶都是單獨的郵箱，並排放在一側路邊，每個信箱相隔數尺。信箱是用木頭支架托起的，剛好是車窗的高度，回家時，搖下車窗直接取信。但時間久了，這四個信箱都老化了，有的油漆脫落，有的支架腐朽，有的蓋子關上之後會滑落下來。我想換一個信箱，卻一直沒有處理。

恰好這時我家對面的房子出售，新房主是一名五十多歲的美國男人。他是裝修房子的高手，要為我們四戶做一個整體的木支架安放信箱，只要我們自己買新的信箱讓他安裝，大家當然十分樂意。

他有一個大大的鷹鉤鼻，留著長鬍，衣著樸素，臉色黑紅，一看就知道經常在室外勞動，飽經風霜的臉上布滿深深的皺紋。他幹活時，喜歡在脖子上掛著一條毛巾，擦完汗後就抽根菸、喝杯啤酒，然後再埋頭苦幹。

安裝完畢之後，四個信箱都固定在這個支架唯一一片木板上。以前郵遞員每換一個信箱，就要移動一下車子，或者要下車，很不方便。現在每個信箱之間只有兩寸的距離，郵遞員的手伸出車窗，打開郵箱蓋子，很快把四戶的收發信件做完。

新鄰居住在這棟房子的時間雖短，卻做了很多好事。有一次下大雪，鄰居的汽車 打滑，半個車輪深陷路邊泥坑裡，他馬上拿出一條粗鐵鏈扣緊汽車，用自己的卡車拉住鐵鏈，把沉陷的車子拖了上來。

他買的房子外觀很簡陋，沒有漂亮的草地，買房後開始翻修房子外觀。兩年後，房子前後院都鋪上新草皮，門前通道鋪上整齊的水泥地磚，種上幾棵松樹和楓樹，前庭後院精心裝修後煥然一新。房子漲價了，他再把房子賣掉，自己也搬走了。

我們的鄰居平時很少登門拜訪，只是在遛狗和散步時會聚在一起聊聊天。因為信箱在一起了，郵遞員有時會把信放錯，打開我的信箱之後，發現是鄰居的信，怎麼辦呢？你如果打開別人的信箱放進這封信，也許鄰居會怪罪你為什麼私自打開別人家的信箱？有侵犯個人隱私 的嫌疑。所以，如果郵遞員送錯的話，我就會去敲鄰居的門，說明情況，把信交給他們。鄰居會感謝你，因為有了信，你有機會去敲鄰居的門，彼此之間多了一些情誼。

現在，很多私人郵箱都換成有鎖的新式郵箱，有趣的是，有條街的居民是用有鎖的集合式大信箱，而隔壁一條街的住戶，還是保持原來的樣子，各戶都是獨立的、沒有上鎖的老式信箱。從這點來看，直到現在，我們這個居民區的治安還是好的。