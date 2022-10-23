我從小就喜歡打乒乓球，在上海宛平路小學念四年級時，就參加校乒乓球隊的選拔賽，我擅長左推右攻打法，主動攻擊對手，常常贏球得分。在選拔比賽中，我拚盡全力，一路「殺」過去，過關斬將奪得冠軍，成了小學乒乓球隊隊員，課餘時間，在體育老師帶領下，常參加校際乒乓球賽。

我揮拍出征過上海高安路第一小學、徐家匯小學、湖南路小學等乒乓球隊，比賽一般採取男子五人對抗賽，我往往排在第三順位出場；這可是主力隊員的位置，在賽程中比較「吃重」，常指望我能拿下關鍵的一分。在校際比賽中也碰到不少乒乓高手，發球、攻球、削球、守球，從中學到不少比賽技巧，對提高我的乒乓球技起到催化作用。

一九五八年，我十三歲那年，考進了徐匯區少年業餘體校網球班。乒乓球與網球雖都同屬「小球」，但一個是桌球，在室內打球；另一個則是網球，在室外黃沙地打球；再說，兩者擊球的步法與運拍的姿勢，完全是兩碼事。經過三年網球場正規集訓，我揮舞網球拍在沙地上苦練網球基本功，雙腿變粗，右手更結實有力，人也變得黝黑，看上去一副訓練有素的運動員 模樣。

之後，我脫下網球衣，又回歸到乒乓球桌旁，幹我的老本行。當我重新拿起乒乓球板時，打球的擊球步法與揮拍動作，稍作修正，加碼補課，突然發現自己在乒乓球桌前如虎添翼，駕馭乒乓球更如魚得水，打球更具有爆發力。

當年，我在上海基層乒乓球比賽中打出一點小名氣，我是握直拍打正膠板，右邊抽球，攻球穩而狠；左邊推球，並以守轉攻，左右齊攻，成了典型進攻型乒乓球選手。一九六八年，我曾是上海一家企業乒乓球隊的主力隊員，還被選拔參加上海徐匯區青年乒乓球集訓班，在徐匯區工人體育場接受定期訓練，參加比賽。

我的球友阿杜是左撇子，左手捏板，正反面用反膠板，能攻善守。他發球採用高拋弧圈球，給對手造成假相，殺傷力很大。我很喜歡與他打球，不僅球路對得上，從中還可學到他的發球技巧。

我經常參加一些上海基層企業乒乓球賽，幾乎打遍上海灘，比賽勝多敗少，頗具知名度。有一次，我代表上海徐匯區乒乓球隊，與實力較強的上海港務局乒乓球隊在上海體育宮打公開賽。那時候，徐匯區由曹文忠、徐祥華和我組合，打三人團體賽，比賽異常激烈，打得難分難解，最終打滿九場比賽，我們不敵港務隊，以四比五敗北，當年比賽的場景，讓我至今難忘。

我與乒乓球還真有緣，萬萬沒想到，小小乒乓球還能傳情，並定了我的終身大事。那時，我才二十出頭，在乒乓桌前敢打敢拚，常以勇克敵。在一次基層乒乓球比賽中，我女子隊主力隊員陳綺馨卻輸給對手。陳綺馨原是上海華東化工學院校隊隊員，她右手握橫拍，打雙面膠球板，在一般比賽中，她亦攻能守，常常以柔克剛，贏取對手；如今卻被一名無名小卒所擊敗，投下震撼彈。

對方的女子新手是直拍攻擊型乒乓好手，中等身材，打近台快攻，以速度贏球得分。以後，在幾次基層乒乓球友誼比賽中，我們以球會友，漸漸熟悉起來，我便約她外出一起練球。就是因為這小小乒乓球，我們有了共同愛好、共同語言，並談了一場轟轟烈烈的「乒乓戀」。

一九七四年四月，我倆走出乒乓房，步入婚姻禮堂。轉眼間，我們已攜手走過四十八個春秋，按法國人浪漫說法，叫「紫水晶婚」，這代表著「忠貞、智慧和勇氣」。

一九九○年十月，我帶著兒子舉家移居洛杉磯 ，而我的行李箱裡仍塞進一塊乒乓球板，這是隨我南征北戰、在乒乓球場立過汗馬功勞的「寶板」。乒乓球板的背面，還留有我右手中指捏乒乓球板磨損留下的凹洞，這也許是我打乒乓球的印證吧。我在洛杉磯生活了三十多年，常利用工作之餘打乒乓，從沒間斷過。

二○○○年十二月，我參加洛杉磯乒乓球協會舉辦的越柬寮僑團乒乓球公開賽，代表華文媒體記者組披甲上陣，靠「吃老本」，拚命一搏，竟然拿了單打第四名，抱回獎盃。隨著年齡遞增，我打乒乓球常常是「三天打魚、兩天曬網」，乒乓球竟成了我的一項健身 運動。不過，今年年底，我還將參加全美乒乓球錦標賽七十歲以上年齡組單打賽，準備與乒乓球高手一爭高下。看來，乒乓球成了我人生「終身伴侶」。