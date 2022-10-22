記得第一次讀美國作家露意莎．梅．奧爾柯特（Louisa May Alcott）所寫的「小婦人」（Little Women），印象最深的一個場景，就是小說 開始的一個片段，四姊妹圍著壁爐做針線活。

書中如此描寫：「此時屋外的冬雪正輕輕飄落，屋內爐火噼啪作響，雖然這間舊房子鋪著褪了色的地毯，擺設也相當簡單，但卻顯得十分舒適。牆上掛著一、兩幅雅致的圖畫，壁凹內堆滿了書本，窗台上是綻放的菊花和聖誕花，屋裡洋溢著一片寧靜、溫馨的氣氛。」

彼時，我正躺在大學宿舍的木板床上，窗外的冬雪輕輕飄落，宿舍裡沒有爐火，自然也沒有噼啪聲；只有靠窗的暖氣管道時不時傳來水流的聲響，單調而重複。

那是大學第一年的冬天，我正如饑似渴地閱讀一本又一本的西方名著；拗口艱澀的冗長敘述，陌生遙遠的時代背景，幾乎是硬著頭皮、囫圇吞棗讀下去，似懂非懂。唯有這本「小婦人」是個例外，尤其開篇這一段，多年之後，依舊清晰如昨。

「屋內爐火噼啪作響」這幅畫面頓然給我家的溫暖與氛圍。大學第一個學期，正是想家想得最厲害的半年，初次離開家和爸媽，初次獨自一人面對世界，初次嘗試獨立生活，諸多不適應。

雖說六個女孩擠在一屋，鬧鬧嚷嚷嘻嘻哈哈，看似熱鬧，卻沒有家的感覺，沒有爸爸炒菜的味道，也沒有媽媽嘮叨的叮嚀。

北方的冬季寒冷而漫長，邊讀邊想像四個小婦人圍爐做針線的溫馨畫面，自然而然想起家裡的大鐵爐，炭火也在熊熊燃燒、噼啪作響。

火爐上冒著熱氣的鐵壺，爐面四周烘烤黃燦燦的饅頭片，我們雖不做針線，可是每個冬季的夜晚，媽媽手裡的毛線活從未間斷過。爐火掩映，一團團五顏六色的毛線團，在媽媽的手裡奇蹟般地變幻成一件件的毛衣、毛褲與毛背心。

後來，又陸陸續續看過「小婦人」的電影 和電視劇，總是對開場的那一幕記憶深刻，也總是輕易地忘記後面的情節和場景。

從此，在潛意識裡，西方的壁爐和黃土高原的鐵爐，穿越時空奇妙地聯繫在一起，因著那噼啪作響的爐火，「小婦人」的故事、場景、畫面、聲音，與故鄉的爐火融合濃縮成家庭的模樣和精髓，植入生命記憶裡。

初出國門的頭兩年，我曾經以閱讀英文小說來提升閱讀理解能力，舉凡小說裡關於家居環境的描寫，特別對壁爐，我總是情有獨鍾。

記得在一本小說中，描述寒冷的冬季夜晚，全家人圍在壁爐邊，忙碌一天後的父親坐在椅子上讀報紙，孩子們趴在地板上寫功課，母親坐在搖椅裡做針線活。為了節省柴火，家裡只在夜晚時分才點燃壁爐，睡覺時便熄滅，爐火穿行於四周牆壁，從客廳的牆壁穿過父母臥室的牆壁，再依次穿過各個兄弟姊妹的房間。

作者的房間位於爐火通道的最後一站，當微弱的熱量傳到他的房間時，已然偃旗息鼓、強弩之末，所以他懼怕冬天。

在暖氣普及之前的一九七○年代，火爐是小城人家冬季取暖的主要設備。一只鐵皮爐子，放在客廳當中，利用煙仝穿過家裡所有的房間，薄薄的鐵皮做成的煙仝上散發出熱量。

天寒地凍，從外面回到家，第一件事就是兩手圈住煙仝，瞬間手便暖和了。煙仝蜿蜒曲折地在一個個房間穿行，熱量在傳輸的過程裡由強至弱，直至在最後一個房間的窗戶探出屋外，冒出淡淡青煙。

爐火噼啪作響，過去的那些年代裡，無論西方抑或東方，夕陽西下，漫天風雪裡，總有一團團的煙霧從屋頂、窗口冉冉上升，在浩瀚天空勾勒出千家萬戶的生活百態。

今日西方的壁爐不再是取暖設備，更多的是成了裝飾品，住在高層建築裡的小城人家，再也聞不到爐火熊熊、煙霧繚繞的煙火味道。

我也只在某一個冬雪輕輕飄落的夜晚，點燃壁爐，為的是體驗一番爐火噼啪作響的昔日情懷罷了。