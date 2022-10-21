《老照片說故事》六壯士

圖片由左至右：胖妞，矮妞，黑妞，白妞（作者），高妞。一九六四年於台中市一中初中部校園。

新冠疫情橫行兩年多來，雖然禁足了熱愛舞動的我，卻使我在封鎖已久的書架和書櫥中，整理出許多過往的物件，那些物件開啟了我邁向學習寫作之路。

翻開民國五十三年（西元一九六四年）我的初中畢業同學錄時，有一張民國五十年（西元一九六一年）奧斯卡最佳影片「六壯士」（The Guns of Navarone）的海報呈現在我眼前。剎那間，它將我帶回到六十年前的記憶長河中。

記得初中新生訓練的第一天，六十個十二歲的小女孩們，來自不同地區的小學，要一起步入人生的第二個學習階段。我們被編入台中市立第一高級中學初一已班。班上六十名同學中，我們六人或許是緣分吧，很快就成了結拜姐妹。

那時我們都瘋狂熱愛「六壯士」這部電影與劇中的男主角葛雷哥萊．畢克（Gregory Peck），所以自稱是「六壯士」，班上其他同學和各學科老師們也都如此稱呼我們，那三年我們在學校頗負盛名。

當時十二歲的我們，每個人都是可愛的小姑娘，「六壯士」成員不高、不矮、不胖、不瘦也不黑，但為了易於介紹，我將她們以出生日期先後順序排列，分別為矮妞、高妞、黑妞、白妞、胖妞、瘦妞；我們六人的學科成績都是頂呱呱，稍稍回憶一下她們當時的模樣與性格。

矮妞：是我們推舉的班長。一雙水汪汪的大眼晴，透露著聰慧靈巧的俏皮模樣，她是家中三千金的老二。

高妞：是我們的服務股長。有成熟型的魅力，非常幹練穩重，英文和國文非常棒，家中排行老二，上有一兄，下有一妹。

黑妞：是我們的康樂股長。特愛作態和搔首弄姿，時不時假笑加大笑，父母都是師專講師，稱得上書香門第，家中有一名小弟。

白妞：正是在下，副班長。本人皮膚白嫩但髪色偏黃，所以有「黃毛丫頭」的綽號，長相堪稱秀麗可愛，在家中排行老大，下有兩名弟弟。

胖妞：風紀股長。她是幽默風趣的典型代表者，無論她在何處，必定是笑聲洋溢，她是家中的小女兒，另有三名哥哥。

瘦妞：沒有頭銜，但她是班導師的最愛。瘦弱有賽林黛玉的容貌，大眼高鼻非常漂亮，是家中的獨生女。

我們六人在開心歡樂與認真求知中，共同度過了人生最美好的一千個春天。接踵而來的是初中畢業、進入高中。矮妞、高妞和白妞免試直升本校高中部，另外三妞也以優異成績考入台中女中高中部。

由於高中繁忙的課業和兩校距離的相隔，慢慢地我們漸行漸遠，但偶爾會利用周末相聚聊天。高中三年後，我們分別進入了不同的大學，主修不同的科系和面臨不同的各種挑戰，這些因素讓我們更加疏離了。

大學時代可說是人生的黃金階段，芳華正茂且前途無量，大家的時間全都被課業、家教、約會和對未來前景之規畫給占據了。那四年可說是我們六人友誼的空窗期，幾乎沒有任何交集。

大學畢業後，每人面臨著不同的前途和際遇，國內就業 、出國留學、結婚生子、為家庭事業打拚奮鬥，直至功成名就退休 為止。在這四十年的漫長旅程中，我們都嘗遍了人生不同滋味的酸甜苦辣。

退休空閒後，才輾轉得知在我們六人當中，有四人定居美國：有兩人在密州，一人在紐約，我在馬州 ，另外兩人則音訊杳然。今年四月初，密州的甜姊兒由夫婿和長子陪同，開車東訪住在馬州的我。當晚在寒舍相聚晚餐，我們有聊不完的歷歷往事和數不盡的層層回憶。六十年的歲月軌跡中，仍然珍藏著少女時代的純真友誼，如珍珠般有著無以言喻的美麗和珍貴。