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末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

楊先生

雙林

剛考進大學時，就聽說系上的楊先生是一位知名學者，他著作等身，在學術界有很高的影響力。有一次在學校樓道見到五十餘歲的他，同學小聲說：「這就是楊先生。」

看見楊先生花白凌亂的頭髮，穿一件洗得有些褪色的灰襯衫，褲子縐巴巴的，皮涼鞋因為缺乏保養而有些斑駁，心裡不免生出幾分失望。他完全沒有一絲名教授的派頭，臉上若有所思的神情，路過的同學跟他打招呼，他像是從睡夢中驚醒過來，很客氣地回應，接著又回到剛才的模樣。

後來選了楊先生的課，人很多，滿滿一階梯教室，上課後才發現楊先生竟有口吃的毛病。

說來也怪，如果是教材上的內容，他的表達還算流暢，但談到他自己的看法時，他就開始張口結舌、面紅耳赤，聽課的同學們很快就發現這個規律，每到他開始結巴時，同學們就趕緊拿筆準備記錄。於是教室就出現了這樣的景象，大家手捧紙筆、聚精會神地望著他，而他卻在講台上張著嘴著急。

楊先生對自己口吃並不避諱，有一次講課時，他還輕鬆地回憶說，剛當老師時因為有表達障礙，講課效果不好，學校曾一度派他當校刊編輯，那是他讀書寫作的一段美好時光。

除了選他的課以外，在學校時，我和他只有過一次接觸。有次傍晚去餐廳的路上和他偶遇，想到了最近讀書時關注的問題與他的課程有關，就攔住他請教。看來他對這個話題也很感興趣，就拉我走到旁邊人聲較少的空地，很耐心地向我講解這個問題目前在學術界的研究進展，同時他也分享自己的見解。

他還很認真地詢問我的看法，聽完後他說：「你的想法有道理，但推論的地方太多，需要多找資料完善證明。」這次談話花了不少時間，但很坦率也很融洽，不知不覺滿天晚霞，臨分手時他還憑記憶向我推薦了一些參考書，並約定有問題時可以找他。

那次談話以後，我因為興趣轉移不再關注那個問題，也就沒有與楊先生聯繫，但楊先生對學問一絲不茍的態度，以及對後輩誨人不倦的風範，都留給我深刻印象。

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