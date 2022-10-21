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我的二哥

雅齋

最近讀了王鼎鈞回憶錄四部曲之「怒目少年─流亡學生時代」，此書深深地震撼了我。在這本書中，我驚訝發現，我的胞兄二哥，與王鼎鈞竟是同校同年級的同學。

看了此書，明白了國難時期「流亡學生」所受的苦和罪、災和難，以及當政者的不作為與腐敗；同時，也看到了關愛學子如父母般的李仙洲將軍，還有獻身教學、關愛學子的老師們。許多震撼人心、令人痛徹心腑的故事催人淚下；其中我最想說的，是這些流亡學生中的一員─我的胞兄二哥黃克斌。

二哥與王鼎鈞同年入學，自然也一同經歷了非人的磨難，好在他最終重生。看了這本書，明白了二哥那八年的經歷，這些經歷，百分之九十九是我所不知道的。

那是一九四二年抗日戰爭最艱苦的時期，我剛滿十歲，懵懂記得，二哥是與爺爺爭執後被攆出家門。當時只知道他去了離家幾百里的安徽阜陽讀書；這一走，整整二十年後才在貴陽相見，那時，他已在四川成都成家，帶著六歲的大姪女到貴陽看望母親。

一九四二年下半年，二哥去阜陽讀書，那時十六歲，到學校後用的名字是黃子幹，原本是他的字；王鼎鈞也是那一年去了阜陽。

當時阜陽的「成城中學」是李仙洲將軍創辦、專門收留山東淪陷區失學少年的「流亡學校」；第二年，經教育部批准改為「國立二十二中」。彼時，日本侵略者瘋狂進攻中國，在戰爭逼近阜陽時，學校開始西遷，目的地是陝西漢陰。

流亡學校辦學條件很差，學生的吃住堪與「叫花子」比肩，睡的是地上稻草大通鋪，久而久之，學生們全都生了奇癢且很難治癒的疥瘡（高官子弟除外）；當時學校醫藥、治療條件很差，疥瘡也就一直伴隨著他們。學生吃的是摻砂子的糙米，米中不僅有稗子，偶爾還有耗子屎、蟑螂腿，被他們戲稱「八寶飯」，在如此惡劣的環境中讀書，繼而長途跋涉兩千里，通過多處日軍封鎖線，其艱難險阻可想而知。

流亡學生生活的艱難、讀書的艱辛，我藉書中點滴略述一二。課本少，有些課一個班只有一本或兩本書，於是老師將課文用大字寫在黑板或牆壁上，讓學生抄下來；為躲避日機轟炸，要去叢林野外上課。天氣冷，有人裹著被子聽課，有人沒被子，兩人蓋一床窄被緊緊地摟著睡；男生沒錢買針線，衣服破了用漿糊黏貼；女生沒錢買肥皂，拿竹框到民家把人家灶裡的青灰掏出來濾水洗頭，個個洗成了「黃毛丫頭」。

在西遷路上於河南的韓莊，夜間通過京漢鐵路，被日軍的探照燈發現，用機槍掃射，死了十人，傷二十七人。學生生病無藥救治，有學生死在路上。魯西來的同學王吉林，生病得不到醫治，王鼎鈞和一些同學守護他，目睹他慢慢死去。

死後打開他唯一的遺物，一個包袱內裝嶄新的枕套一個、嶄新的小褂一件。枕套上繡一盞燈、一隻公雞，意喻「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時」（唐人顏真卿詩句）；小褂衣襟裡繡著一行小字：「吃得苦中苦，方為人上人」，這是慈母手中線繡上的。可憐天下父母心！父母把孩子送出來讀書，盼望兒子成龍女兒成鳳，那會料到兒女走上悲慘的不歸路，做父母的情何以堪？

國立二十二中從一九四二年成立到一九四九前後八年，隨著中華人民共和國的誕生和舊政權的遷台而解散。二十二中的學生們歷經劫難，各奔東西，多數留在了大陸，一部分去了台灣。

我的二哥已於二○○五年在成都辭世。我知道他在四川解放前，在「十萬青年十萬軍」的感召下參了軍，但還沒能跟日本人交火，日本就投降了。慶幸他之後成了一名農業戰線上的技術員，改革開放後，還當了四川省蘆山縣政協副主席、副縣長。

日本 教育部 河南

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