《老照片說故事》板車上的朋友

板車上是作者的四個朋友。

這是一張一九六七年初秋，我在工廠機修車間下班時拍的照片，五十五年過去了，照片雖然有些模糊，但上面的幾個工人朋友，我還記得很清楚。

那是在文革的第二年，當時我已從學校下放到工廠勞動，工廠已成立了「三結合」的革命委員會，廠內各車間內外，包括職工食堂、辦公室，都貼了「抓革命，促生產」的大紅標語。在我們生產的車間內，還貼了「堅持八小時工作制，遵守勞動紀律，完成生產任務」的橫幅。我們廠生產磷肥，有兩座熔化磷礦的高爐，機修車間的重任就是要保證高爐的正常運轉，防止死爐。

工廠有了革命委員會，生產開始走上了正規，班組建立了嚴格制度，每天上班有班前會，班長安排當天的工作。每周有生活會，個人要自我檢查一周來工作上的不是，並提出改正措施；年初，小組還寫出規畫，張貼在車間的牆壁宣傳欄上。

和板車上的四個年輕人相比，就我文化最高，他們的個人規畫也都要我幫忙整理謄寫，我成了他們的文書，四人中有機械修理工、管路安裝工、電工、車工。因為我們同住在一間工人宿舍，所以有一次下班時，偶爾說坐在板車上來張合影，那部相機是廠工會的，我常被抽調去廠文藝宣傳隊，就有了這部相機。記不清是什麼牌子，沒有調整自動拍攝模式，所以板車上沒有我的留影。

說起平板車，因為很方便，現在有的地方還在使用；板車是兩個鋼圈上套著橡膠輪，內胎要打氣，壞了要用專用的膠水修補。那時我們各車間都有幾部，拉零配件和拉材料都少不了，車間裡還有專修板車的師傅。

食堂每天去市場買菜，都是拖著板車，有時板車在路上出了毛病，就叫我們去修理，當然，我們很樂意，因為到食堂吃缽子飯時，會多舀些菜給我們。

那時我們工廠在山區，雖然當時吃穿樣樣還要憑票證，但板車上的幾個朋友，過得很快樂。每到周日休息，我們就去附近山村大隊，幫他們修理農機、水電站線路，有時需要用吊重物的滑動胡蘆、充氣支撐架等大工具和一些零配件，我們就走鄉村大道，用板車拖去。不過幹這些大活，我們事先要請示車間主任，並說明是加強工農團結關係，所以適當收點配件費用。實際上，我們幹完活就能在生產大隊飽吃一餐，有大塊豬肉或者是雞鴨，還有米酒喝。

更有趣的是，到了深冬大雪之夜，我們幾人全都出發，在宿舍附近的山林裡選擇小道交叉口，放好鐵枷子，等到天濛濛亮時，我們收穫了野兔或山羊，那是大家最高興的日子。那年，我和四個板車朋友都還沒找對象，我們把捕獵的野味拿到廚房加工，然後，各人把心目中的女朋友邀來，在我們宿舍裡歡宴。板車上那個手上拿著鋼管的小曾，就是在歡宴中相中愛人，後來，他還當上了廠工會主席。

幾十年後，一次偶遇當年工廠的同事，提到板車上那些朋友，他說早就各奔東西，調到外廠去了。如今又是一個幾十年，歲月不饒人，健康也不饒人，但願大家都還健在。