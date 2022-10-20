我抱著朝聖的心情，緩緩地從厚厚的卷宗裡，翻到第一頁，這是一九一七年「蔣介石日記」的起始。要走到這一步，也是經過一番的折騰。

首先，需要在網上史丹福大學的胡佛圖書館 登記報名，獲准後，再預約閱覽日期和時間。周一至周五，上下午各四小時為單位，同時選擇「蔣介石日記」為要求閱覽文件名稱；等候調卷時間片刻，所有「日記」目錄會按年代序列出現，並依序將文件分裝於不同的文件盒，每盒分裝若干月份的日記影本卷宗。閱覽者勾選所需，初次以三十五個卷宗為限，確定後送出待核，電郵通知核准後，即可依約前往閱覽。

前往圖書館也有技巧，搭乘Cal Train火車到Palo Alto車站下車，步道向南三分鐘到P Line校內免費巴士站，直達橢圓大草坪（教堂／胡佛塔）下車，步行三分鐘到「胡佛塔」，有方向指示牌引導至圖書館，回程原點上車。史大校區停車不易，收費昂貴且繁複，最好避免。若搭乘客運車可達火車站，路線相同。

進入胡佛圖書館，接待人員態度親切、說明詳細，核對駕照 辨明身分後，當場照相辦妥借書證，提供所需閱覽書目清單，簽署保密規定，提醒將隨身物品存放置物箱後，引導指定座位。可向「服務櫃台」取得兩支鉛筆和免費紙張，再向「圖書交換櫃台」領取所需閱覽文件，但限每次一件。

閱讀的第一印象不是很好，淡綠色的模造紙，磅數略輕，觸感不佳。影印這日記的原本，是老式日記的格式，上緣印有中外名人的格言，格式中有提要、重點、天氣、溫度等項目。可能是毛邊紙，因為全篇是用毛筆書寫的，字體工整端正，略帶行草，文白並立，詞句多出古典，閱覽全篇會有幾分吃力。另原件大多字句殘缺不全或汙染模糊，致多處難以判讀。

蔣介石幼年不愛念書，每當放學視為大赦，及長，則深受其母王太夫人教誨。八歲祖父過世；九歲父親病歿；十二歲讀書學做八股文並選讀古文；十五歲聘竺景崧先生為師讀「左傳」；十八歲顧清廉先生教漢文及「曾文正公家書」；十九歲得知袁世凱奏廢科舉特為文讚之，入「鳳麓學堂」學習英文、數算學、地理等；十九歲肄業，求學日本 軍校，但因「非中國陸軍部保送而不准」。

蔣介石二十歲報考「保定陸軍學堂」，一千人中錄取的十四人之一，保送日本；二十三歲任「日本高田野砲兵」士官候補生，辛亥革命成功，夥同陳英士不假歸國。一九一七年追隨總司令居正、許崇智擔任參謀長。

蔣介石童年生活在日記中記錄甚少，又因多為殘片，僅能在字裡行間捕捉猜測，一個「喉」字令我想到，他在小時候，曾用筷子深入喉嚨，以探求深度之典故，應是事實。此外，看見小魚逆水向上的典故，則是在我遊覽溪口古鎮時，親眼看見同樣的情況，教科書所述屬實並非造神。

蔣介石在求學就業初期，時而旅行到日本、香港、廣州，投宿和餐飲時，曾多次受日籍僕役輕視甚至侮辱，氣憤不已而稱之為短視小人，記恨甚深，仇視之心其來有自，不太可能成為「親日派」。

青年時期日記內容多為自我反省，鞭策靈修甚嚴猶如清教徒，而且此等內容是天天寫、月月寫、年年寫，真是有夠累，哪裡會像是年輕人的思維。其他內容則是閱讀中外書籍，包括名人傳記、戰史、戰術教材、楚辭、外文等。記錄與友人間的互動，則是少之有少，若非提及偶爾與友人打麻將和撲克牌的休閒活動，簡直像是入定的修行老道。

蔣介石初入軍旅並不順利，時值二次護國戰爭，南北軍閥林立，中山先生創導國民革命，雖有粵軍、皖軍、浙軍、閩軍支持，內訌不斷，戰事膠著，蔣介石有志難伸，曾多次請辭。

第一次閱覽「蔣介石日記」花了八小時，頭昏眼花之餘，總算是我對一代名人的心靈初次接觸，的確是與我知道的一般人，有著不一樣的磨練過程。「見賢當以思齊」，也許是安逸慣了，我真的難以效法，還是做我自己吧。