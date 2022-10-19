《老物件情懷》揚帆待發

作者母親親手做給小孫子高中畢業的紙帆船紀念品。

有點褪色的紙做帆船，是用不同顏色的紙摺疊成小三角形後，一個插一個串聯而成，中間還插了一支揚帆待發的桅桿。這是我媽媽親手做給小孫子高中畢業的紀念品，寓意他從此一帆風順，這中間包含了多少奶奶對孫子的祝福啊。

媽媽出生於一個傳統重男輕女的家庭，幼年失怙，很小就開始擔負起照顧弟弟妹妹的責任，因而失學在家。但是她的求知欲強，常在照顧完弟妹後跑到學校，趴在窗口聽課；老師交代的家庭作業她也會找時間完成，雖然不能交給老師親自批閱，但是老師會在課堂上講解。就這樣刻苦自學，媽媽也完成了小學教育。然後媽媽央求外公，准許她以同等學力考簡易師範，讀完後教書，薪水可以貼補家用。

抗戰勝利後，接著國共內戰，媽媽帶著我，跟隨父親逃難到青島，再跟著部隊的軍艦到台灣。媽媽在家照顧我們兄妹三人，為了家計連喘息的時間都沒有，更別提學畫畫或寫字了。好不容易把我們子女都拉拔長大，她才有機會考慮自身興趣。

媽媽自幼聰慧手巧，學東西很快，並很有藝術天分，但是早年照顧弟妹，後來結婚生子、逃難以及照顧家庭，連上學都是奢望，哪有機會去發展她的藝術天分？等小孩都長大了，她才有時間考慮自己的藝術愛好，從學校退休後，開始學國畫及書法 ，跟著老師參加過幾次國畫及書法展。

媽媽移民美國後，本來想跟我們住在波士頓 ，幫我們照顧小兒子，可是波士頓的冬天很冷又多雪。我勸她不必擔心孫子，我們照顧得來，她才放心跟著爸爸搬到陽光普照的南加州 ，住在帕薩迪納。

媽媽加入一個老人活動中心後，遇到很多藝術同好，真是如魚得水，除了平日在家畫國畫及練習書法外，又在老人活動中心學英文及平劇，生活忙碌充實。

小孫子也沒辜負我媽媽的期望，醫學院畢業後，在波士頓的大學找到一份研究教職，並在醫院照看癌症病人；現在他自己也有兩個小孩了，我想媽媽在九泉之下，一定會感到很欣慰。再過不久就是媽媽過世兩周年，我想藉這篇文章，紀念一位無怨無悔、為我們無私奉獻的偉大媽媽。