我的父親是空軍英雄，在我十三歲那年為國捐軀；我在台北讀高三那年，媽媽一整年都在台北的榮民總醫院接受化療，姊姊在台北讀國防醫學 院大護，屏東的家只有讀高中的弟弟和讀初中的妹妹。媽媽請人到家裡替弟弟妹妹洗衣和煮飯。

我大專聯考完，媽媽就過世了，媽媽的後事結束後，我從台北回家，辭退了洗衣煮飯的歐巴桑，開始由我自己來做家事。

因為我一直在外求學，所以沒有機會跟媽媽學做菜，回家後我每天只會肉絲炒青菜，我們姊弟妹三人的日子實在難過，後來陸媽媽來拯救我們了。陸媽媽住在我們眷村，她家和我家只隔一條巷子，她和媽媽是同鄉；以前媽媽在世時，陸媽媽經常晚上吃過飯後到我家來和媽媽聊天。媽媽和陸媽媽一人拿一把蒲扇，一面聊天一面搧涼。

陸媽媽個子很高、嗓門很大，她黑亮的頭髮總是燙得捲捲的，她和我媽媽一樣，從來不打扮。陸媽媽的笑聲特別響亮，媽媽和她的江浙口音非常好聽，她們聊天時，陸媽媽總是說她的孩子多麼優秀，而媽媽總是說我們姊弟沒有任何值得誇獎的地方，我們都很不服氣。

只怪媽媽不像陸媽媽一樣實施愛的教育 ，陸媽媽常常對孩子們的優點讚美有加，給他們動力，使他們更有成就；果然，長大以後，陸媽媽的兩個兒子都成了名醫，她的女兒也成了護理長。

每次陸媽媽離開我家後，媽媽就要我們多向陸姊姊、陸大弟和陸小弟學習。我們都跟媽媽抗議：「為什麼妳總是認為孩子是別人家的好？咱們姊弟也不賴啊！」

媽媽在台北過世以後，我們姊弟都不知道如何辦理媽媽的後事，從安排告別式到安葬，全部是陸伯伯替我們決定。陸伯伯那時候在空軍總部擔任要職，我爸爸是飛行員，又走得早，生前好像和陸伯伯沒有特別深厚的交情。陸伯伯替媽媽辦後事，展示了空軍大家庭的同袍愛，也因為媽媽和陸媽媽是眷村裡的好鄰居、好同鄉，他們真的發揮了「幼吾幼以及人之幼」的愛心。

有一天，陸媽媽來看我們，她說一看到我炒的菜，就知道不好吃；她告訴我們，明天開始去她家吃飯，她還要教我煮菜。我們毫不客氣，馬上就答應了。那個夏天，我們每天都去陸媽媽家吃飯，陸媽媽曾經教我怎麼去買便宜又有營養的三文魚魚頭和魚骨，加上豆腐一起料理，就可以煮成營養又好喝的魚湯。有時陸媽媽會等我們過去她家時，才把菜下鍋，讓我學著做菜。那段日子，我向陸媽媽學了不少煮菜的訣竅。

暑假結束後，我去台南上大學，周末還是可以回家看看弟弟妹妹，我拜託陸媽媽找人替弟弟妹妹洗衣燒飯，陸媽媽也經常到家裡看看他們。我大學畢業就來美國留學，不久弟弟去讀軍校，妹妹也上大學了，屏東的眷村老家早已被政府收回，大家都搬走了。

大姊和陸姊姊是大護班的同學，她們一直保持聯絡，大姊告訴我，陸伯伯幾年前走了，陸媽媽住在陸姊姊家養老。以前陸伯伯和陸媽媽如此照顧我們，我從來沒有好好的向他們道謝過，如今我只有誠心的向陸伯伯和陸媽媽說一聲：「衷心的謝謝您們。」