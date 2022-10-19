每次我和家人或朋友到中餐館 吃飯，總有一種親切感。我來自上海，喜歡吃中餐，是原因之一，但並非主因，我對中餐館感到親切，主要是因為當年中餐館並非我臨桌而坐、享受佳餚之處，而是我脫胎換骨的地方。

在中餐館，我流過汗、流過淚，但也掙錢養活了自己；並在一邊打工、一邊學習的情況下，取得了美國的學位，最終走進辦公樓，成為一名白領。

回想當年，我曾在美國六個州的十家中餐館打過工，分別是紐約、賓州、維吉尼亞、德克薩斯、馬里蘭、新澤西 。打工的工種亦多，從送外賣、洗碗、打雜、抓碼、侍者、收銀到帶位。有一個時期，我還當過一家餐館的代理經理，可謂打工經歷豐富。

上世紀八○年代中期，我來到美國；那年，我雖然被匹茲堡大學錄取為研究生，但因為是文科，未得到任何形式的獎學金或助學金。我從上海帶來的錢，只有區區六十五元美金，這就意味著，我一下飛機就面臨著吃飯住宿的問題。

來美國後，我首先要考慮的不是Success（成功），而是Survival（生存），馬上打工是迫不得已之計，中餐館當時是我這個「非法打工者」最容易找到工作的地方。於是，一下飛機我就直奔中餐館，從而開始了數年中餐館打工的酸甜苦辣之旅。

我的第一份工作，是在紐約郊區的一家中餐館學當侍者，剛來美國，對餐館基本用語都不懂，出了不只一次洋相。記得那天給兩名美國顧客上湯，那個年紀大的顧客對我說，我們要點Cracker，我一下子懵了，便問：「什麼是Cracker？」那顧客說：「就是喝湯用的Cracker。」

他見我一臉費解又給我解釋了一句，但我還是沒聽懂，只能去請教一名老侍者。他臉一板說道：「你連Cracker都不懂，怎麼當侍者？Cracker就是鹹餅乾。」最終，我在這家餐廳打工兩周，就被老闆開除了。

我在匹茲堡大學讀研時，中餐館打工仍然是我的必修課。那年，我找到一份帶位兼收銀的工作，每日都要接許多外賣電話；有一天，我拿起電話，聽到一名中年婦女氣勢洶洶的聲音，說點的外賣拿到家一看，少了一款菜。

我拿起單子一查，再和廚房溝通一下，發現她說的是事實，但我們並未多收她的錢。於是我耐心向她解釋，這是我們的疏忽，但金額總數是正確的，並允諾她，只要她再來光顧，我們會給她這款菜並且不再收費。

她不聽我解釋，武斷地認為我們多收了她的錢，我再三耐心解釋，誰料，她突然打斷我的話，用英語的F單詞破口大罵。我試圖忍耐，但她無休止的謾罵讓我無法控制情緒，和她爭了起來。聽到我的反駁，她罵得更起勁，我只能掛斷她的電話。

過了幾分鐘，電話又響，這次是她的丈夫打來的，在電話裡罵得更凶，用了更多的F單詞，我只能又掛了電話。此時，一名侍者見我臉色鐵青，便過來詢問；聽我講完緣由，他說，顧客確實無理，但是老闆的原則是不得罪顧客，不願見到這類事情發生，因為這會影響他的生意。

我覺得他言之有理，再轉念一想，老闆有可能為此事炒我魷魚，而我的學費和生活費來源有賴於這份工作，心裡頓時有點忐忑不安。還好，我們的老闆是一名寬容的人，事後聽說來龍去脈，只是稍稍關照我幾句，要我今後注意些。不過，那一晚在床上想起那一對男女惡語大罵的聲音，我一夜未睡好。

在中餐館打了幾年工後，我的經驗漸漸豐富，但還是有難以應付的時候。我曾在德州 休斯頓中心區的一家中餐館當侍者，這家餐館容易掙到小費，但每到中午時分總是特別忙碌。那是我剛到餐館不久的一天中午，老闆分配我為七張桌子的顧客服務。

第一張桌子的兩名顧客坐下來點菜後，我即刻到廚房端了兩碗湯出來，回到大廳一看，倒抽了一口氣，因為分給我的七張桌子全坐滿了人。我趕忙找到經理，問為何六桌的客人們會同時分到我名下。他趕忙解釋說他也沒辦法，因為今日正好諸位客人在這一刻同時來到，希望我能克服困難。

➤➤➤在中餐館打工（下）