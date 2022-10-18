《老照片說故事》排排坐

作者的表哥表姊們六十年前合影。

這張照片裡，面向陽光、排排坐著的五個孩子，他們是我的表哥表姊們。照片拍攝的時間是六十年前，地點在上海峨眉月路，那是一條安靜又平坦的水泥路，不能通車，路的一邊全是籬笆圍牆，所以那條路也叫「槍籬笆」路。

大表姊是當時年齡最大的孩子，由於出生時就有先天性心臟病 ，不幸在十歲時夭折。坐在旁邊的大表哥後來成了表兄弟姊妹中的老大，大表哥剛上學沒幾年就逢文革，十幾年裡沒讀到書，長大了又被按政策分配去了安徽山區。

身在異鄉的大表哥只有一個信念，也終於熬到了改革開放後回到上海，進入了徐家匯一家大工廠，一邊上班一邊開始補習功課，努力學習拿到一紙高中文憑。成家後忙碌沒多少年，不到退休 年紀又逢國企改制下崗潮，成為失業大軍中的一員。

中間的二表哥和旁邊的二表姊是同齡人，他們幸運多了，沒嘗過離鄉背井的苦。二表哥一出生，母親就去世了，分配工作時被照顧留在上海；二表姊是大表哥的親妹妹，因為長子去了外地，妹妹能留上海。那年代，留在上海生活工作是目標，不像後來的孩子們，出國留學成了方向。

照片裡最小的小孩，就是被放在地上坐著的小男孩，他是三表哥，在恢復高考 後的一年，考進國有銀行，成為了一名安穩的銀行業「老法師」。在三表哥之後還有兩男兩女，然後才輪到我出生。我們後面五個沒有坐在一起拍過照片，其中四個在不同時期先後來到了美國。

一張老照片、一條路、一代人，六十年後，小馬路一直在，但地圖上已經找不到它的名字，歲月讓那條曾經的峨眉月路，成為了一條無名之路。駒光過隙，照片裡外的表哥表姊們，經歷了歲月的洗禮，越發從容，安身樂業在不同的地方。