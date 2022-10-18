收音機在我生命中占有很重要的角色。一九五一年，我家搬到台灣的新店碧潭，那時我還在讀初中，爸爸買了一台真空管構造的收音機，這是我人生中第一台收音機。

那段時期我們住的地方電壓不夠，常常無法收聽，打開收音機都要等上好一陣子，等真空管燒熱了才有聲音。為了晚上要聽一周一次的廣播劇，不被電壓中斷，爸爸還去買了一個變壓器，把電壓提高才能收到。

我還記得那時我很好奇，聲音為何會從一個盒子傳出來？好像是裡面有人，我還到收音機後面的洞去看裡面有什麼。

這台收音機發揮了非常多功能，我讀高中時為了學英文，都會忠實地聽趙麗蓮教授的英語教學。以當時清寒的家境，連作夢都不會夢到，會有機會學習樂器；我好不容易存了一點錢，買了一支口琴，可以在收音機前學習吹口琴，姊姊還教導我們聽古典音樂，灌輸大量的音樂知識。那些點點滴滴的過往，都是由收音機學來的，只有在我快要出國前，存了一點當家教的錢，才買了唱機和台灣翻版的古典音樂唱片。

大學畢業當完兵後，我居然申請到研究院的獎學金。來了美國，第一件事就是去買一台收音機，而且是有電鐘的。大部分的英文新聞我都聽得半懂，這收音機陪伴我的單身生活；那時我的唯一的娛樂就是固定聽周末的歌劇 轉播，是Texaco贊助的，接觸到極廣泛的歌劇知識，似懂非懂地學到一些欣賞音樂的知識。

後來音響科技發展得太令人驚訝了，聽音樂已經不必只靠收音機。一生中買了不少的音響設備，第一次購買時，是用我微薄的助教獎學金存了一年，非常引以為傲。有唱機和兩支喇叭，都是高檔次的，接下來換過幾次全套音響，但原來的一套總捨不得丟，一直保留下來，在車庫內積灰塵。沒想到長子發現這一套老舊音響，他全部接收，還花了很大一筆錢去翻新，如今還能使用，他說與現在的數碼處理音樂的效果不一樣。

如今我的左耳全聾，右耳聽到的聲音大大地變調，別說欣賞音樂了，連普通的會話都常常扭曲對方所講的。我笑我自己對聽覺漸漸消失毫不知情，中年時買了高品質的音響，但只會責怪音響不對，不知竟是自己的聽覺出了問題，不知道左耳正在漸漸地失聰，還責怪音響不能平衡。

失聰前，古典音樂經常飄揚在家中每個角落，大概只有我一人在享受，妻子及孩子們對我的喜好並沒有太多共鳴。

只要不影響家人的生活，我就會在家中播放音樂。妻子與我在音樂上的興趣不同，她無心聽古典音樂，而我也完全不理睬她所喜歡的抒情流行歌曲。有時她故意把我廣泛聽的古典音樂說成是：「你那些貝多芬音樂，吵死人了。」我的心胸不一樣，願意研究一下為什麼成千上萬的人愛好流行歌曲，也會細心地聆聽這些歌曲。

行行都有高手，真的好歌就是好歌，有些曲子的確是高水準，會扣人心弦；家中有音樂，如同冬日取暖的火爐，溫暖人心；家中有美好的音樂，也會流露出生氣。

有一個夏天夜晚，妻與我下班回家後吃過晚飯，我就去樓上書房聽音樂，妻子帶了孩子們去商場購物。到晚上八時多，天空還是亮亮的，正好我樓上的窗子是打開的，妻子開車回來時，聽到樂聲洋溢，她告訴我，那瞬間特別感到「好一個溫馨的家園」。

記得有一次在一個高級百貨商店，正在展示Sony隨身聽，那是有史以來首度展示。我把耳機放在耳朵上傾聽時，簡直不敢相信有如此好的效果，想了兩天，決定花大錢去買，那是走到街上還可以聽到的高品質音樂，從此我擁有了無數的卡帶、CD、DVD。

現在人老了，全部都丟了，人生就是這樣，我永遠善用我目前所擁有的，不去奢望一些得不到的東西。