我的父母來自不同的城市，父親生長在河北小村莊，日本 入侵中國時，姑姑將剛剛十二歲的他帶出村子，免受日本鬼子的侵害。他非常痛恨日本人，因為他親眼看到許多無辜的鄉民被殺戮。

母親家在天津，經營一個食品店，日本侵華後，商店被霸占了；就讀私人學校的母親只好輟學，進了一家日本人在當地辦的電子管廠，那是一個新型的工廠，也是後來中國第一家電視機廠的前身。工作環境和管理方式都與中國傳統方式截然不同，母親總是談起工頭組織她們去看電影 和公園野餐的往事。所以在對日本人的愛恨上，父母的觀點截然不同。

記得小時候常看的電影例如「小兵張嘎」、「地道戰」、「地雷戰」等，片中的台詞基本上我們都可以倒背如流。「膏藥旗」當時是一個罪惡的象徵，男孩子常喊著「巴嘎」的，用長木棍佩戴在腰間做為鬼子軍官的長劍；女孩子常去當時為備戰挖用的壕溝裡，假裝是在地道裡，因為那是日本鬼子找不到的地方。

大家躲在土坑裡，不去理會塵土沾滿衣褲，擠在一起悄悄地傾訴小祕密。放學後，我們經常在一起玩打鬼子的遊戲，遊戲本身沒有輸贏，也就是每天孩子們玩耍開心的時光。直到有一天，突然在電視畫面上看到日本膏藥旗高高飄揚在天安門 廣場上空，中日建交了？這對一個孩子來說，簡直是天方夜譚，怎麼會發生這樣的事情呢？

工作以後，有機會跟著旅遊團去了地道戰的原址，當時天氣怪怪的，坐在車裡時一路陽光明媚，出了車後大雨滂沱；沒有雨具的人，只好用雙手護著頭或是頂著包包急急地衝進地道。在擁擠的地道裡，清清涼涼的，還可以聞到淡淡的土香味，觀看著人工開鑿出的窄小地道，穿行在彎曲蔓延的地洞時，嘗試著跟電影中的記憶去比較，感覺並不一樣。

我還特別去找那個毛驢餵食的通道，還記得在電影裡，游擊隊員突然出現在正在吃草的毛驢面前，嚇得毛驢不知所措。但我找來找去，也沒有找到那個通道，有點失望地想，乾脆就不看了，免得毀掉了童年時的美好記憶。

有一天，哥哥問我要不要見他的一個朋友？他是一個日本人，與哥哥是琴友。看到他時，他很謙卑，像一個傳統的日本人，身材瘦小，有一雙瘦長的手，穿著潔白、熨燙平整的襯衫，典型的音樂家形象。我們坐在哥哥的小麵包車裡，一起談音樂、談他們的演出及一些旅遊時開心的故事。可是，當談起他是出生在東北，父母曾在那裡工作時，突然間有一種民族憎恨感油然而生。

在我的腦子裡，浮現的都是日本人在東北掠取中國資源、七三一部隊的慘無人道，還有三十萬的無辜冤魂在南京上空盤旋，開心的交談嘎然而止。我在心裡對自己說：不可能與這種人做朋友。

記得和朋友們看完電影「辛德勒的名單」（Schindler's List）時，心情非常沉重，為那些遭受滅頂之災的猶太人命運感到悲痛不已。在電影的後續，有幾個倖存的人，談論著他們的感受；他們滿布皺紋的臉上，浮現著非常輕快的笑容，在他們的話語中根本聽不到任何的憎恨和悲哀。

他們詳細地描述當時發生過的情節，像是在講故事，最後他們說，去原諒那些過去的歷史，從歷史的慘痛教訓中學到不再讓事件重演。他們的話語深深地觸動了我，意識到人應該學會往前看，不能只停留在過去。

我沒有去過日本，只是從飛機上俯瞰富士山的美麗和花園般整潔的街道，的確給予我好印象。在美國，孩子們在當地上學，我也由此認識了很多來自各國的人；一個日本媽媽，她是一個非常聰明、多才多藝的女士，與她交流最能夠感受到亞洲人的傳統文化，以及我們教育孩子時的共同心態。我們都有著望子成龍的同樣願望，這些都能讓我體會到人的共性，不管從哪國來的，我們可以共同創造一個美好的未來。