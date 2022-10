在喬州 亞城中文學校服務的時候,見到許多美國家長帶著他們領養的中國女兒來上學。學校為這些女孩特別開了幾個雙語班,授課老師用中文和英文雙語教學,我常常經過那些教室,見到許多美國家長坐在教室裡和女兒一起聽課,學習態度很認真。

後來班上開同樂會,我應邀參加,和幾名家長攀談;一名家長說,一定要讓他的領養女兒學中文,將來長大可以回中國尋根。

另一名家長向我描述,他和太太是如何萬里迢迢遠赴中國福州市「去把我們的女兒接出來」。他說他在福州一間醫院第一眼見到領養的女兒時,就愛上了她,一點也不覺得陌生,感覺好像是自己的親生女兒。

一般領養的手續挺複雜的,要填很多表格,孩子領回來之後,看著他們漸漸長大,到了學齡就送他們去學校。在學校裡,這些被領養的中國女孩和其他美國女孩一樣,取了美國名字説著英語;但是到了周末,這些美國家長就帶自己的中國女兒來中文學校,讓他們有機會學習母語以求不忘本,這比起有些明明是中國人、卻數典忘祖的一心想要「去中國化」的人,有良心多了。

終於到了學年結束,所有家長都聚在一起,在亞特蘭大動物園 舉辦一個燒烤餐會。大家吃著烤肉、喝著啤酒,一定要我說幾句話,我說中國有句老話:「有緣千里來相會。」(Though born a thousand li apart, souls which are one shall meet.)這些美國家長和他們的領養女兒本來天各一方,住在地球的兩端,卻因有了奇妙「緣分」而讓他們聚在一起成為親人。當地球上其他地方,因為種族矛盾而起衝突互相殘殺時,這些中國女孩幸運在美國家長的關愛中,平安健康成長。