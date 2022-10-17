在喬州 亞城中文學校服務的時候，見到許多美國家長帶著他們領養的中國女兒來上學。學校為這些女孩特別開了幾個雙語班，授課老師用中文和英文雙語教學，我常常經過那些教室，見到許多美國家長坐在教室裡和女兒一起聽課，學習態度很認真。

後來班上開同樂會，我應邀參加，和幾名家長攀談；一名家長說，一定要讓他的領養女兒學中文，將來長大可以回中國尋根。

另一名家長向我描述，他和太太是如何萬里迢迢遠赴中國福州市「去把我們的女兒接出來」。他說他在福州一間醫院第一眼見到領養的女兒時，就愛上了她，一點也不覺得陌生，感覺好像是自己的親生女兒。

一般領養的手續挺複雜的，要填很多表格，孩子領回來之後，看著他們漸漸長大，到了學齡就送他們去學校。在學校裡，這些被領養的中國女孩和其他美國女孩一樣，取了美國名字説著英語；但是到了周末，這些美國家長就帶自己的中國女兒來中文學校，讓他們有機會學習母語以求不忘本，這比起有些明明是中國人、卻數典忘祖的一心想要「去中國化」的人，有良心多了。

終於到了學年結束，所有家長都聚在一起，在亞特蘭大動物園 舉辦一個燒烤餐會。大家吃著烤肉、喝著啤酒，一定要我說幾句話，我說中國有句老話：「有緣千里來相會。」（Though born a thousand li apart, souls which are one shall meet.）這些美國家長和他們的領養女兒本來天各一方，住在地球的兩端，卻因有了奇妙「緣分」而讓他們聚在一起成為親人。當地球上其他地方，因為種族矛盾而起衝突互相殘殺時，這些中國女孩幸運在美國家長的關愛中，平安健康成長。