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投稿經驗談

冬至

都說人老了要有「老趣」，連同「老伴、老體、老本、老友」，合稱「五老」，外子過世後，緊接著疫情爆發，反正必須宅在家，乾脆重拾三十多年前剛來美時的老趣—投稿。

記得那時候由於思鄉情切，我有空就將異國見聞訴諸文字，再把草就的文稿，小心翼翼地謄寫在外子從台灣買來、像是書法宣紙那麼薄的稿紙上；一頁六百字，兩頁剛好不超過基本國際航空郵資的重量。

投稿時還得準備修正液，以免謄稿不慎筆誤時可以塗改。現在只要發揮彈指神功：剪、接、刪、抄，全在電腦搞定，一按鍵就寄達編者的電子信箱，郵票也省了。

航空寄出稿子後，就是癡癡地等待了，每天得密切注意文章是否見報，如果兩個月都石沉大海，心裡有數，一定凶多吉少，只是再怎麼密切盯報，百密一疏，難免有漏網之魚。有次收到報社寄來的稿費及見報日期，早已是過眼煙雲，那時又沒有電子報可以追尋，感覺好像麻油雞都吃了，卻見不到新生娃，只有徒呼負負。

不像現在，不論錄用與否，編者都會電郵通知，有編者還會貼心地預告拙文哪天見報。記得我教書時，給學生考試後，他們總迫切想知道試卷批改好了沒？我也盡量快速批閱，以釋懸念。

投稿讓我生活在盼望中，偶爾同天收到兩個版面的編者都告知錄用，感覺就像雙喜臨門。碰到雙雙敗北時，自然難掩失望，只是想到勝敗乃兵家常事，只有另起爐灶，以屢敗屢戰的勇氣，克服屢戰屢敗的灰心。

我有一個才華橫溢的好友，二十年前就因幾度投稿受挫，索性罷投，自己集結出書，再廣寄給美國各大學圖書館；一晃眼已經著作等身，出了十餘本情文並茂，並且附上精美照片的散文作品和詩集。

她的文筆清新脫俗、言之有物，終於引起北美華文作家協會要員的注意，聯繫以後，對方相見恨晚，極力拉她入會，成為榮譽終身會員。她思路敏捷，又急公好義，百忙之中還義務擔任作家協會舉辦的徵文評審，真是十年河東，十年河西，不可同日而語。

母親晚年寄情於書畫，買了好多筆、墨和宣紙，記得整理她老人家遺物時，有些送人，有些我帶回家放在地下室，去年九月淹水全部泡湯。所以我決定以筆耕為老趣，第一，不假他人，可以獨立完成；第二，練習腦力激盪，或可減緩癡呆；第三，稿件全在電腦，不占空間；第四，藉此走進時光隧道，憶苦思甜。

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